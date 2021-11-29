الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الثلوج تغطي بريطانيا وتثير الفوضى بعد انتهاء عاصفة أروين القاتلة

الثلوج تغطي المملكة
الثلوج تغطي المملكة المتحدة

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الثلوج غطت معظم أجزاء المملكة المتحدة بعد انتهاء عاصفة أروين القاتلة.
وتابعت أن درجات الحرارة انخفضت إلى -5 درجات مئوية بينما يقضي رواد الحانات القاسية ليلتهم الثالثة في حانة يوركشاير بعد تساقط الثلوج على ارتفاع ثلاثة أقدام حيث استمتع المحتفلون بأداء فرقة تكريم أواسيس.
وأضافت أن البريطانيون لم يستطيعوا ممارسة حياتهم الطبيعية بعد انتهاء العاصفة، حيث غطت الثلوج الطرق وجعلتها غير صالحة للاستخدام.
وأصدر خبراء الأرصاد تحذيرًا أصفر اللون بشأن الطقس للثلج والجليد حيث تستمر ظروف التجميد في اجتياح المملكة المتحدة.
حذر مكتب الأرصاد الجوية من مخاطر "أمطار شتوية وامتدادات جليدية '' بعد أن تسببت الرياح والثلوج التي تبلغ سرعتها 100 ميل في الساعة في إحداث فوضى في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع، مما تسبب في أضرار للمباني وإغلاق الطرق وتأخير القطارات.
واكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في بعض المناطق في جميع أنحاء البلاد، مع توقع -1 درجة مئوية (33.8 فهرنهايت) في مانشستر ونيوكاسل ، ومن المتوقع أن تصبح زخات الثلج أكثر اتساعًا على أجزاء من اسكتلندا وشمال غرب إنجلترا.
وتفقد المسئولون، أحد الملاعب المغطاه بالثلوج قبل مباراة بيرنلي وتوتنهام هوتسبر في ملعب تورف مور، وتركت المركبات وسط الجليد في كونسيت، في مقاطعة دور هام، بعد تساقط الثلوج بغزارة في المنطقة خلال الليل.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء الأرصاد المزيد من الأمطار الشتوية في الشرق ومجموعة من الأمطار والصقيع والثلوج في أجزاء من اسكتلندا.
ستستمر الأمطار في التحرك عبر المناطق الغربية من البلاد حتى يوم الخميس قبل أن تجلب كتلة هوائية أكثر دفئًا أمطارًا غزيرة يوم الجمعة - والتي من المتوقع أن تستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع.
من المقرر أن يظل تنبيه الطقس البارد الصادر عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة يوم الجمعة ساريًا حتى غدا الثلاثاء، مما يحث الناس على محاولة البقاء دافئًا في المنزل والبحث عن الأشخاص الأكثر تعرضًا لخطر تأثيرات الظروف الباردة مثل كبار السن وأي شخص يعاني من مشاكل في القلب والرئة.
وتأتي موجة البرد بعد مقتل ثلاثة أشخاص عندما ضربا رياح عاتية الأشجار بعد هبوب العاصفة أروين يوم الجمعة.

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