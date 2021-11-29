الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق في سوق الجملة بالمنصورة

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، بقيادة اللواء شريف النحاس، مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق محدود بسوق الجملة في ‏مدينة المنصورة.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد باشتعال النيران بعدد من الأقفاص أعلى محل بسوق الجمل بمدينة المنصورة دون تأثير على حركة البيع والشراء في السوق، ولم يتسبب في أي خسائر بشرية.


وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق محدود بعدد من الأقفاص الخشبية أعلى سطح أحد محلات سوق الجملة بالمنصورة، وتمت السيطرة عليه على الفور دون حدوث أي خسائر بشرية، وخسائر مادية محدودة.

ومن جانبه، نفى المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية، ما تم تداوله بأن الحريق بسبب ماس كهربائى، مشيرًا إلى أن الحريق نشب بسبب عقب سيجارة، ولم يتسبب في أي خسائر مادية أو بشرية.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

قوات الحماية المدنية الدقهلية شريف النحاس السيطرة حريق

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وائل لطفي

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