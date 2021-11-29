محافظ كفر الشيخ يتابع حادث مصرع عاملين أثناء إصلاح هبوط مطبق صرف صحى

توجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، للمستشفى العام على الفور لمتابعة حادث مصرع عاملين وإصابة آخر أثناء عملية إصلاح هبوط مطبق صرف صحى بقرية الخادمية، بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية حسبما أعلنت المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي، إنه قد لقى عاملان مصرعهما وأصيب آخر وتم نقلهم للمستشفى العام، وتبين وفاة كلاً من على على فريد، 20 سنة، والمقيم بالشرقية مركز ديرب نجم، ومحمد عاطف، 20 سنة، والمقيم بالقليوبية مركز بنها، واصابة عبدالباسط فؤاد مرسى، 27 سنة، والمقيم الحامول قرية تعاون ثانى.

وأضاف، أن اللواء جمال نورالدين، يتابع على مدار الساعة الموقف، ووجه بسرعة إنقاذ المصابين، وتشكيل لجنة لمعرفة سبب الحادث، وإجراء تحقيق موسع حول الواقعة وأسبابها.

نعي المحافظ

ونعىّ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، الضحايا، مُعربين عن بالغ حزنهم الشديد للحادث الأليم الذي ألّم بعاملين من شركة مياه الشرب و الصرف الصحي، والذين لقوا مصرعهم أثناء صيانة إحدى بيارات الصرف الصحى، بحسب البيانات الأولية، داعيًا المولى العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.