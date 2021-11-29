الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: لدينا أدوات التغلب على متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

جو بايدن
جو بايدن

دعا  الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إلى ضرورة تلقي اللقاحات المعززة لمواجهة المتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي يعقد الآن، سنحارب المتحور الجديد بالعلم والسرعة، مضيفا: "لدينا الأدوات اللازمة لمواجهة متحور كورونا الجديد وسنتغلب عليه".

وتابع: "عاجلًا أو آجلًا سيكون أوميكرون في أميركا.. مما يدعونا للقلق ولكن ليس للذعر".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى اختبار مدى فعالية اللقاحات ضد متحور جنوب إفريقيا الجديد يحتاج إلى أسابيع.

ولفت إلى قيود السفر تمنح مزيدًا من الوقت لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة المتحور، قبل أن يكرر قائلا: "سنهزم هذا المتحور..نحاول التعرف عليه وسنشارك كل جديد مع الشعب الأميركي بصراحة وسرعة".

وكان كبير مستشاري بايدن الطبيين صرح قبل قليل بإن الرئيس جو بايدن سيحث الأميركيين على التطعيم، بما في ذلك أخذ اللقاحات المعززة بينما سيسعى إلى تهدئة المخاوف في كلمة له اليوم بشأن متغير COVID-19 الجديد، لكنه لن يدفع على الفور لمزيد من القيود لوقف انتشاره.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد والمستشار البارز في ملف كورورنا COVID-19 يوم الاثنين، إنه لم يتم حتى الآن تحديد أي حالات للمتغير في الولايات المتحدة، ولكن كان من "الحتمي" أنه سيصل إلى البلد.

وقال فاوتشي في حديثه لقناة "ABC" الأميركية، إن العلماء يأملون في معرفة مدى جودة لقاحات كورونا COVID-19 الحالية في الحماية من المتحور ومدى خطورته مقارنة بالسلالات السابقة.

وأضاف: "نحن لا نعرف حقًا"، واصفًا التكهنات بأنها "سابقة لأوانها".

ويمثل المتحور الجديد "أوميكرون" أحدث اختبار لجهود بايدن لاحتواء الوباء وتخفيف آثاره على الاقتصاد وإعادة الإحساس بالحياة الطبيعية إلى الولايات المتحدة خلال موسم العطلات.

هذا وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، قال في وقت سابق من اليوم، إن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" أظهر حاجة العالم لإبرام اتفاقيات جديدة بشأن كيفية التعامل مع الجوائح الجديدة التي نشهدها في الوقت الراهن، محذرا من أن يكون لزيادة حالات كورونا عواقب وخيمة في بعض المناطق.

وأكد أدهانوم ، خلال اجتماع الجمعية العامة للصحة العالمية، أن "متحور أوميكرون أظهر حاجة العالم لاتفاقية جديدة خاصة بالجوائح"، متابعا أن "النظام الحالي لا يشجع الدول على تحذير غيرها من التهديدات"، حسبما ذكر الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية، أن "ظهور متحور أوميكرون تذكير آخر بأن فيروس كورونا لم ينته منا بعد رغم اعتقاد الكثيرين أننا انتهينا منه، في إشارة إلى أن متحور "أوميكرون" من المرجح أن ينتشر على مستوى العالم، مما يشكل خطرا عالميا "مرتفعا للغاية".

الرئيس الأمريكي جو بايدن فيروس كورونا متحور أوميكرون لقاحات معززة متحور جنوب افريقيا

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وائل لطفي

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