الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة الجيزة تزيل مخالفات بناء رصدها القمر الصناعي بمركز البدرشين

ازالة تعديات على
ازالة تعديات على الاراضي الزراعية بالجيزة

رصدت وحدة المتغيرات المكانية «القمر الصناعي»  تعديات بقريتى منشأة كاسب وزاوية دهشور، والتي شملت 6 حالات تعدِ بالبناء متنوعة ما بين عقارات جار إنشاءها وحوائط حاملة وسملات وأعمدة على أراضي زراعية، وكذلك إزاله عدد من الحالات بالمهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بمتابعة من محمود زين رئيس مركز البدرشين.

جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعامل الفوري مع أي حالات بناء المخالف والتعديات، وإزالتها من خلال مركز ومدينة البدرشين.

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كان واصل راشد، صباح اليوم، جولاته الميدانية المفاجئة للوقوف علي الحاله العامة للنظافة والإشغالات ونسب تنفيذ مشروعات الخطه الاستثمارية بأحياء العمرانية والطالبية وجنوب والهرم والدقي.  


واطلع على موقف أعمال رصف القطاع من شارع الهرم حتى كوبري فيصل، الواقع أسفل محور الفريق كمال عامر «ترعة الزمر سابقا»، والذي تم البدء في وضع طبقه الدقشوم به تمهيدا لوضع طبقة الأسفلت بالطريق.

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غرامة مشددة على شركة نظافة


ووجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية وإدارة التفتيش والرصد الميداني، بتوقيع غرامة مشددة على شركة النظافة المسئولة عن قطاع العمرانية الشرقية، لعدم الالتزام بتنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه، كما كلف بمتابعه يومية لإداء كافه الشركات العامله في جمع المخلفات وتقييم دوري لأدائهم.


وحرص، على معاينة مشروع رصف وتطوير شارع زغلول بحي الهرم، والذي يعد أحد المتفرعات الهامه المؤدية لمحور أنور السادات وموازي لطريق المنصورية، مشددًا على مديرية الطرق بالانتهاء من كافة الأعمال المتبقية.

 

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كما وجّه رئيس حي الهرم بتكثيف حملات منع سير مركبات التوك توك بمحور أنور السادات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

 
وعاين راشد نسب استكمال أعمال رفع كفاءة أرصفه المشاه بمحيط ميدان الرماية ومنطقة حدائق الأهرام القديمة، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال على أكمل وجه، وفقًا للمواصفات المحددة.

إزالة تعديات بمحافظة الجيزة وحدة المتغيرات المكانية محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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