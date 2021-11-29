اللواء رفيق رزق عن المدرعة «سيناء 200»: مزودة بشاشة ديجيتال وتحمي من التفجيرات

قال اللواء رفيق رزق، رئيس مصنع «200 الحربي» لـ«الدستور» إن المنتجات المصرية من الأسلحة تنافس نظيرتها الأجنبية ومن ذلك أحدث هذه المنتجات «مركبة القتال سينا 200» وهي مزودة بريموت كنترول وشاشة ديجيتال وتحمي من التفجيرات، لافتاً إلى أن المصنع أنتج ثلاثة نسخ منها.

وأضاف «رفيق» أن «سينا 200» هي ناقلة جند مدرعة متعددة المهام وزنها 14 طناً وطولها 6.1 متر وعرضها 3.04 متر وارتفاعها 1.88 متر بدون تسليح، ويتكون الطاقم من سائق وحكمدار و6 أفراد.

محرّك المدرعة الديزل رباعي الأشواط قدرته 360 حصاناً وسرعتها القصوى 45 كيلومتراً عبر الأراضي غير الممهدة و65 كيلومتراً للأراضي الممهدة.

وتستخدم العربة كمركبة قتال وإسعاف ومنصة إطلاق صواريخ وإشارة و حرب إلكترونية وناقلة ذخيرة وهي مزودة بنظام إخماد حرائق أتوماتيكي.

معرض «إيديكس 2021»، هو النسخة الثانية من الحدث الكبير الذي انطلق لأول مرة في عام 2018، والذي تجرى فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، تمثل 42 دولة، ويتوقع حضوره أكثر من 30 ألف زائر على مدار الأيام من الإثنين إلى الخميس.