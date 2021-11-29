جمارك مطار القاهرة تُحبط تهريب طلقات صوت إلى داخل البلاد

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد علي، من ضبط محاولة تهريب عدد من طلقات الصوت النارية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 800 القادمة من باريس اشتبه حسن مختار مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب فرنسى من أصل مصري، لدى محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ويحمل 2 حقيبة كبيرة وواحدة هاند باج وكيس بلاستيك، وهو مرتبك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة أحمد شاكر مأمور الفحص، تلاحظ له وجود أجسام معدنية متماثله.

وبالعرض على الدكتور حسين هيكل نائب مدير الجمرك، كليف أمانى عبدالله مأمور الجمرك تحت إشراف خالد شعبان مدير الحركة، بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 250 طلقة صوت عيار 9 مللي مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 201 لسنة 2021.