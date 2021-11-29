الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تُحبط تهريب طلقات صوت إلى داخل البلاد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد علي، من ضبط محاولة تهريب عدد من طلقات الصوت النارية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 800 القادمة من باريس اشتبه حسن مختار مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب فرنسى من أصل مصري، لدى محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ويحمل 2 حقيبة كبيرة وواحدة هاند باج وكيس بلاستيك، وهو مرتبك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة أحمد شاكر مأمور الفحص، تلاحظ له وجود أجسام معدنية متماثله.

وبالعرض على الدكتور حسين هيكل نائب مدير الجمرك، كليف أمانى عبدالله مأمور الجمرك تحت إشراف خالد شعبان مدير الحركة، بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 250 طلقة صوت عيار 9 مللي مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 201 لسنة 2021.

 

مطار القاهرة الدولي الجمارك لجنة مدير عرض ضبط تهريب الله بيرة مصري القاهرة خالد بوابة نفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

في لفتة إنسانية جديدة.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج طفلين مصابين بضمور شبكى وحركى

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

أول تعليق من بسمة وهبة بعد الأزمة الصحية

«التموين» تبدأ طرح سلع جديدة على البطاقات الأربعاء

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

المصرية لتجارة الجملة: الاحتياطي الاستراتيجي للسلع بـ «التموين» يكفي 5 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أبو الغيط: حان الوقت للانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى التسوية لقضية فلسطين

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: متحدثون يطالبون بمساءلة الاحتلال

فصائل «التحرير الفلسطينية» في لبنان تدعو لترجمة التضامن الدولي إلى عمل حقيقي