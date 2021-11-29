القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة ومخدرات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على اثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، وبحوزتهما بندقية خرطوش وفرد محلي وطلقات مختلفة الأعيرة - 850 جرام لمخدر الهيروين ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

كما تمكنت الأجهزة من ضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبحوزته طبنجة وطلقات لذات العيار و500 جرام لمخدر البودر ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة، وضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته فرد محلى - طلقتان لذات العيار –كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.