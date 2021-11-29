الرقابة التموينية بالشرقية تضبط 8 أطنان أعلاف خامات أعلافلا مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة بالشرقية ومحمود جبر.

وأسفرت عن تحرير 6 محاضرجنح ضد أنشطة تجارية متنوعة وتم التحفظ على عدد 8 طن و350 كجم خامات أعلاف مجهولة المصدر وغيرمصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها بخلاف بعض السلع الغذائية بالمحلات العامه وتم تحرير محاضر جنح بهذه الوقائع وجارٍ عرض المحاضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

وكانت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط 65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن و 50 كيلوجرام وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

وشنت إدارة تموين فاقوس حملة بالاشتراك مع مجلس المدينة والصحة والطب البيطرى لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تحت إشراف محمد فوزى خليل مدير إدارة التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر جنح لحوم للذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 16 كيلو لحوم، كما تم تحرير محضر جنح لعدم وجود شهادة صحية للقائم بعملية البيع، وتحرير محضر جنح مجهول المصدر مكن حلاقه وتم التحفظ على 20 ماكينة حلاقة، وتحرير محضرجنح لحوم منتهية الصلاحية، ومجهول المصدر وتم التحفظ على 28 كيلو.