برنامج تدريبى لتأهيل المهندسين الجدد لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

تنظم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج برنامج تدريب لعدد 60 مهندس تم الحاقهم بالعمل من المسابقة التى تم الاعلان عنها بوسائل الاعلام عام ٢٠١٨ لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه يتم تدريب المهندسين الجدد على نظم وأساليب معالجة الصرف الصحى وكيفية تنقية مياه الشرب والتعرف على ملاحظات استلام الأعمال الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى واللوائح المنظمة لعمل الشركة.

وأشار إلى أنه تم الدفع بالمهندسين الجدد للمتابعة والإشراف على مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تنفذ فى ٧ مراكز بمحافظة سوهاج وأنه جارى تدريبهم لإلحاقهم بلجان المتابعة والإشراف والاستلام لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بما يضمن تنفيذ المشروعات بجودة عالية تساهم فى تقديم خدمات متميزة وتحقيق رضا المواطنين.

وأوضح أنه تم قبول ١٧ مهندسا بمركز سوهاج ومهندسى بمركز أخميم و٤ بمركز ساقلتة و٦ مهندسين بمركز البلينا و٦ بمركز جرجا هذا بالاضافة الى مهندس بمركز جهينة و٥ بمركز دار السلام و ٥ بمركز المراغة و٣ بمركز طهطا و ٤ بمركز طما و ٧ مهندسين بمركز طما.

وفي سياق آخر عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برئاسة اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، اجتماعا لمراجعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي ضمن توجهات المبادرة الرئاسية "تطوير قرى الريف المصري" والتى تسعى إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى القرية المصرية.

وناقش مع مديري عموم المناطق، ومديري الشئون التجارية ورئيس القطاع التجارى ومهندسي قطاع المشروعات والقائمين على متابعة الأعمال التنفيذية بالمبادرة الرئاسية على مستوي عدد (7) مركز من مراكز المحافظة بهدف تحقيق استفادة من مشروعات الصرف الصحي القائمة بأقصي سرعة ممكنة، ورفع العبء عن المواطنين.

وشدد "رئيس الشركة" على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية وتركيب الوصلات المنزلية، والتنويه على ضرورة حصر المشاكل والمعوقات التى تحول دون تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني والسعي لإيجاد حلول مبتكرة والتغلب عليها.

كما أوصى فى نهاية الإجتماع بأهمية المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والتحقق من أن الأعمال التنفيذية تسير طبقا للجدول الزمنى المعد لتوقعات نهو الأعمال حتى يجنى المواطن حصاد تنفيذ المشروعات الاستثمارية بشكل مثمر فى الأداء الخدمى بقطاعي المياه والصرف الصحي.