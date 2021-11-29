الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عميد «تربية رياضية طنطا»: نسعى لتكون الكلية مركزا معتمدا للتخلص من المخلفات الإلكترونية

عميد تربية رياضية
عميد تربية رياضية طنطا

قال الدكتور علاء  حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، إنه تم افتتاح مركز تجميع للمخلفات الإلكترونية بالكلية، وذلك في إطار دور الكلية الرائد في خدمة المجتمع ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا أن النفايات الالكترونية التي هي نتاج استهلاك المعدات والأجهزة الالكترونية، والتي أصبحت تشكل قضية تهدد البيئة وتمثل خطر كبير على صحة الإنسان. 

وكشف عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، أن الكلية والجامعة تسعى من خلال المركز الجديد للتخلص الآمن من تلك المخلفات، وذلك ضمن تعزيز الجهود للتخلص من المخلفات الالكترونية بطريقة سليمة وآمنة، سعيا إلى أن تكون كلية التربية الرياضية مركزا معتمدا لتلقي والتخلص من المخلفات الالكترونية والتخلص منها بشكل آمن وصحيح. 

- التأكيد على ضرورة تحديث الثقافة البيئية لدى الكوادر التي تعمل مع الشباب


وأكد "حلويش"، على ضرورة تحديث الثقافة البيئية لدى الكوادر التي تعمل مع الشباب لتشمل قضايا البيئة المستحدثة، بالإضافة إلى توسيع آفاق الشباب حول كيفية تحويل المخلفات الإلكترونية إلى أحد المشروعات الصغيرة التى يمكن تحويلها  إلى مصدر لدخل الشباب للحد من البطالة، وذلك تضامنًا والتصاقًا مع مبادرة "تحضر للأخضر" التي تتبناها الدولة، وجار التنسيق مع الجهات المعنية لتشارك الكلية في المبادرة بشكل فعال

وفى سياق متصل أكد عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، أن الكلية بصدد البدء في مشروع تأهيل طلبة  كلية التربية الرياضية، للمشاركة في تنظيم العديد من الأحداث والفعاليات، ويجري اتخاذ كافة الخطوات الفاعلة لإنشاء الشركة بمشاركة شباب الكلية، مضيفًا ان الكلية قد شكلت لجنة من هيئتها بالتعاون مع إدارة التربية الفكرية بمديرية التعليم بالغربية. 

 ولفت إلى أن الكلية استضافت أصحاب القدرات الخاصة من كافة متحدي الإعاقة من الطلاب، لإقامة مسابقات رياضية والمشاركة معهم من جانب أعضاء هيئة التدريس والطلبة جنبًا إلى جنب ، مؤكدًا أنه يعتبر هذه المبادرة هي أفضل مبادرة قامت بها الكلية وأعطت الجميع طاقة إيجابية في استضافة هؤلاء من متحدي الإعاقة في محاولة لدمجهم في الحياة خاصة وأن بينهم أبطال يعتيرون أمثلة يحتذى بها. 

عميد تربية رياضية طنطا نسعى تكون كلية التربية الرياضية مركز معتمد لتلقى والتخلص المخلفات الالكترونية منها بشكل أمن

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