الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جدول صرف معاشات شهر ديسمبر 2021

صرف معاشات
صرف معاشات

يبحث الملايين من المستفيدين من معاش التأمينات الاجتماعية عن جدول صرف معاشات شهر ديسمبر ٢٠٢١ عبر محرك البحث العالمي جوجل وتحصد نسب مشاهدة عالية يوميا، وذلك تزامنا مع استعداد منافذ الصرف لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد وجدول الصرف وفقا للشرائح المالية التي اعتمدتها هيئة التأمينات الاجتماعية. 

جدول صرف معاشات شهر ديسمبر ٢٠٢١

تستعد منافذ الصرف المعتمدة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغهم سن الـ60 بجميع محافظات الجمهورية حيث حددت الهيئة الفترة من (1-4) لصرف المعاشات وفقا للشرائح المالية لعدم التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك التي تعمل في القطاع المصرفي في مصر وفقا لقرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الذي اتخذته الدولة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة مع كبار السن و الذين هم أولى الفئات المستهدفة من الإصابة نظرا لضعف مناعتهم حيث يعمل الفيروس على مهاجمة الخلايا المناعية لإضعاف الجسم ثم القضاء على الأجهزة الحيوية بالتدريج لإحداث خلل في وظائفها.

موعد صرف المعاشات وفقا للشرائح المالية 

خصصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الفترة من ( 1-4 ) لصرف المعاشات حيث يتم صرف معاشات الشريحة الأولى والتي يقل معاشاتهم عن 1000 جنيه يوم الأربعاء 1 ديسمبر والبالغ عددهم 3.5 مليون مواطن فيما يتم صرف معاش الشريحة الثانية للذين يزيد معاشهم عن 1000 جنيه ويقل عن 2000 جنيه يوم الخميس 2 ديسمبر والبالغ عددهم 3.5 مليون مواطن فيما يتم صرف معاش الشريحة الثالثة يوم السبت 5 ديسمبر المقبل من اللذين يزيد معاشهم عن 2000 جنيه والبالغ عددهم 2.5 مليون مواطن وذلك بجميع محافظات الجمهورية لتفادي التكدس حول ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm.

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موعد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية 

الجرعة المعززة لفيروس كورونا لأصحاب المعاشات 

يتسائل كبار السن عن جدول صرف معاشات شهر ديسمبر ٢٠٢١ والجرعة المعززة من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والتي تساعد على تعزيز مناعة الجسم للتصدى لفيروس كورونا في حالة مهاجمة الجسم حيث يعمل الللقاح على تقليل الأعراض.

جدول صرف معاشات شهر ديسمبر ٢٠٢١ صرف معاشات شهر ديسمبر صرف معاشات جدول صرف معاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

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وائل لطفي

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