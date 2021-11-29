عرض «خلية النحل» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض اليوم، لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي "خلية النحل"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "خلية النحل" من إخراج بليرتا باشولي، وإنتاج عدة دول هي كوسوفو، سويسرا، ألبانيا، جمهورية مقدونيا.

تدور الأحداث حول زوج فهريج الذي فقد منذ الحرب في كوسوفو، ورغم الحزن فإن عائلتها تكافح ماليا، ومن أجل إعالتهم أطلقت مشروعا زراعيا صغيرا، ولكن في القرية الأبوية التقليدية حيث تعيش، لا يُنظر إلى طموحها وجهودها لتمكين نفسها والنساء الأخريات بوصفه أمرا إيجابيا.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 84 دقيقة، الساعة 12:30 مساء، في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، فيما سيكون عرضه الثاني غدا الثلاثاء في الساعة الـ 4 مساء، أما عرضه الثالث فهو يوم السبت 4 ديسمبر، في الساعة الـ 7:30 مساء، في سينما الزمالك 2.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

كما يعرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي "بيت جوتشي"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم "بيت جوتشي" من إخراج ريدلي سكوت، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وأحداثة مستوحاة من الإمبراطورية العائلية وراء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة جوتشي.

يمتد هذا الفيلم على مدى ثلاثة عقود من الحب والخيانة والانحلال والانتقام، والقتل في نهاية المطاف، ويكشف عن معنى الاسم وقيمته، وإلى أي مدى ستذهب العائلة للسيطرة.