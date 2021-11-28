الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالجيزة

حشيش
حشيش

أمر اليوم قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة بتجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، بعدما ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 220 طربة لجوهر مخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام في الهرم.

وردت معلومات إلى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية مسجلة بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته 220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلوجراما، كمية من مخدر الأيس، طبنجة صوت، عدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالي، هاتفي محمول، بلغت إجمالي قيمة المضبوطات 5 ملايين و100 ألف جنيه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وأحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

جنوب الجيزة وزير الداخلية قاضي المعارضات مسجل خطر الترامادول الاتجار في المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

حقيقة وفاة «عم صالح»

«القومي للطفولة» يكشف تفاصيل واقعة هتك عرض أطفال بمدرسة في المعادي

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

اقتحام المسجد الإبراهيمي.. هل تنجح الخطة الصهيونية لإشعال الحرب الدينية في الخليل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الخليل عقب اقتحام «هرتسوغ» للحرم الإبراهيمي

اليابان تدعم موزانة فلسطين بـ10 ملايين دولار

«صحة» إسرائيل: تسجيل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون