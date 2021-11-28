تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالجيزة

أمر اليوم قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة بتجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، بعدما ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 220 طربة لجوهر مخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام في الهرم.

وردت معلومات إلى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية مسجلة بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته 220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلوجراما، كمية من مخدر الأيس، طبنجة صوت، عدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالي، هاتفي محمول، بلغت إجمالي قيمة المضبوطات 5 ملايين و100 ألف جنيه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وأحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.