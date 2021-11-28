الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جهاز شئون البيئة: نمثل الذراع الفنية للوزارة

الدكتور علي أبوسنة،
الدكتور علي أبوسنة، المدير التفنيذي لجهاز شؤون البيئة،

قال الدكتور علي أبوسنة، المدير التفنيذي لجهاز شؤون البيئة، إن الجهاز هو الذراع الفنية للوزارة، لافتًا إلى أن بداية شغل البيئة في مصر كان من خلاله ثم جاءت الوزارة وتكون بعد ذلك، مشيرًا إلى أن في كل دولة بالعالم تكون وزارة البيئة لها ذراع تنفيذية وفنية والجهاز يمثل هذه المهمة.

وأضاف "أبوسنة" في حواره لبرنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TeN" اليوم الأحد، إن جهاز شؤون البيئة له أكثر من 16 فرعا على مستوى الجمهورية، وهناك قطاعات مثل قطاعات المحميات ومجموعة من المعامل على مستوى الجمهورية للرصد وقطاع نوعية البيئة الذي يشمل نوعية المياه والهواء، بجانب قطاع للأزمات والكوارث وهو يهتم برصد التلوث خاصة الزيوت والحوادث، وهو أمر يعمل باستمرار لرصد أي حادث والتعامل معه والتنسيق مع الجهات المختلفة.

وتابع أن جهاز شئون البيئة يضم صندوق حماية البيئة، الذي يتجمع فيه الغرامات وغير ذلك ويتم صرفها بعد ذلك على المشروعات وغيره، مؤكدًا أن الجهاز يقدم الدعم الفني لأنشطة البيئة في مصر، لحماية البيئة بصفة عامة والتفتيش على المصانع والالتزام البيئي للقطاع الخاص بالصناعة بالتنسيق مع الوزارات المعنية ونرصد المخالفات ونطالبهم بعملية التصحيح، قائلًا: "دورنا فني مهم جدًا لضبط منظومة الإدارة البيئة في مصر بصفة عامة".

علي أبوسنة المدير التفنيذي جهاز شؤون البيئة البيئة وزارة البيئة الوزارة

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