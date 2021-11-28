الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

هدى الشوادفي: تطوير 13 محمية طبيعية لدعم السياحة البيئية

هدى الشوادفي
هدى الشوادفي

قالت هدى الشوادفي، مساعد وزير البيئة لشؤون السياحة البيئية، إن مصر لديها 30 محمية طبيعية، مشيرة إلى أنه عقب الدراسات التي أجريت بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة توصلنا أن هناك 13 محمية فقط من أصل 30، يمكن تقديم الأنشطة فيها والخدمات للمجتمع.

وأضافت "هدى" في حوارها لبرنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TeN" اليوم الأحد، أن وزارة البيئة قامت بتطوير البنية التحتية لـ 13 محمية مثل الحمامات وبعض الخدمات التي تقدم للسائحين وتم البدء في دراسة مميزات كل محمية، موضحة أنه تم عمل مشروع بسيط كحملة تسمى "إيكو إيجيبت" وهي مبادرة تحت مبادرة "اتحضر للأخضر" وهدفها 4 أمور، وهم "هتشوف ايه في المحمية ؟! هتعمل ايه ؟! هتقابل مين ؟! وهتقعد فين؟!".

وأكدت، أن هناك بعض المحميات بها نزل بيئية يمكن للسائحين البقاء فيها لأكثر من يوم، موضحة أنه تم البدء بهذا المستوى وأخذ بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لخوض التجربة مع وزارة البيئة في هذه المحميات الطبيعية وتصويرهم وعرضها على وسائل التواصل، قائلة: "بنوري الناس أن عندنا فرص جميلة وأماكن جميلة ممكن نزورها بأقل التكاليف واستغلينا فترة جائحة كورونا، وحاجة الناس للخروج في أماكن مفتوحة وليس أماكن مغلقة مثل الفنادق وغيرها".

هدى الشوادفي مساعد وزير البيئة محمية طبيعية حماية الطبيعة محمية قطاع حماية الطبيعة الخدمات للمجتمع

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