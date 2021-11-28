الصحة العراقية: نمتلك مختبرات متطورة قادرة على تشخيص متحور «أوميكرون»

أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، أن الإصابات بفيروس كورونا تتراجع مع انحسار الموجة الثالثة، مُشيرًة إلى أن الوضع مُسيطر عليه لكن احتمالية الدخول بموجة جديدة قائمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، إن العراق يمتلك مختبرات متطورة قادرة على تشخيص متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، فيما دعت المواطنين إلى استغلال فترة انحسار الموجة الثالثة والتي وصفتها بالذهبية لتلقي اللقاح قبل الدخول للموجة الرابعة، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء العراقية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية أن الوزارة لم تتفاجأ بظهور المتحور الجديد المسمى أوميكرون، مُشيرًا إلى أن المعلومات محدودة بشأنه وكل ما نملكه منها بحسب ما توفر عالميًا أن هناك قلقاً من سرعة انتشاره.

ودعا المواطنين إلى التعامل مع خطر الجائحة المستمر ومتحوراتها بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاحات"، مشيراً إلى أن "اللقاحات بحسب الخبرة التي توفرت لدى وزارة الصحة فعالة مع السلالة الجديدة وبقية متحورات وسلالات كورونا، وقد يكون هناك إمكانية للإصابة بسلالة أوميكرون وغيرها، وبالمقابل اللقاحات توفر نسبة حماية عالية".

وأكد أن العراق يمتلك مختبرات متطورة قادرة على تشخيص سلالة أوميكرون وغيرها من السلالات، ولحد الآن لم تسجل أية اصابات بها داخل البلاد".

وتابع: "هناك حاجة لمضاعفة نسبة متلقي اللقاح وأن تصل إلى 300 ألف يومياً، واللقاحات متوفرة بكميات كافية والآن نحن بفترة ذهبية ننصح فيها المواطنين بتلقي اللقاح قبل الدخول للموجة الجديدة".

ولفت إلى أن "العراق يطبق بروتوكولا فعالاً يحتوي على علاجات جيدة للتعامل مع المصابين ولكن الوقاية هي الأهم".