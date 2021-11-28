الأزهر للفتوى: الإحسان إلى الوالدين أعظم عبادة بعد الصلاة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" إن الإحسان إلى الوالدين أفضل عمل عند الله تعالى بعد أداء الصلاة على وقتها.

واستدل بما جاء عن عَبْد اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنَّه سأل النبي ﷺ فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. [متفق عليه].

حملات ومبادرات الأزهر للفتوى

يشار إلى أن مركز الأزهر قام بإطلاق العديد من الحملات والمبادرات التي تقوم بتصحيح المفاهيم الخاطئة وترد على الفتاوى الشاذة وتحافظ على الترابط الأسري من جهة الأبناء والآباء، وتعمل على تهدأة الوضع داخل البيوت.

ومن بين تلك الحملات والمبادرات التي تحث المسلم على طاعة ربه: جوامع الكلم، وهذه تحث المسلم على توطيد علاقاته بربه، والمحافظة على أداء الفرائض وتوضيح الثواب التي يحصل عليه.

وفقهيات: وهى تختص بالفتاوى التي ترد في ذهن المواطن، وكافة ما يتعلق بالأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات.

وأما عن الأسرة، فقامت باطلاق مبادرة "توعية أسرية" وهذا الباب يختص بكافة التوعية والإرشاد الأسري ونشر كبسولات تحافظ على الأسرة ومنها: "التَّوتُّرات، والاضطرابات الأسريّة، وكثرة الشِّجار بين الزَّوجين يُفقد الأبناء هيبة الأسرة، واحترامها، والانتماء إليها.

طريقة التواصل مع مركز الأزهر

هناك العديد من الطرق التي خصصها مركز الفتوى التي يضم الفتاوى الشفوية والفتاوى المكتوبة، وفتاوى الهاتف، وقسم الفتوى باللغات الأجنبية، وقسم فتوى المرأة التي يرد على كافة ما يدور في ذهن المرأة المسلمة، ويمكن طرح الفتوى لأى من هذه الأقسام، من خلال الذهاب إلى مقر المركز بالدراسة بمشيخة الأزهر، أو الاتصال عبر الخط الساخن الذي خصصه المركز، أو عبر صفحته على فيسبوك.