وداعًا للعزوبية.. اليوتيوبر علي غزلان يعلن زواجه بالروب الأبيض

احتفل الثنائي اليوتيوبر علي غزلان وفرح شعبان، ملكة جمال مصر لعام 2017، بعقد قرآنهما ليلية أمس، وسط الأهل والمقربون وبعض الأصدقاء، حيث خطفت الثنائي إليهما الأنظار بشكل كبير عبر فضاء السوشيال ميديا، وانهالت عليهما المباركات والأمنيات بحياة زوجية سعيدة.

بالروب الأبيض

تجمع العريس علي غزلان مع أصدقائه المقربين والتقطا مجموعة صور تذكارية أثناء الاستعداد لحفل عقد قرآنه، وكان أبرز ما يميز هذه الصور ارتدائهم الروب الأبيض، وهم يضحكون وعلق "علي" على الصورة: "هما صحابي المتجوزين بيضحكوا عليا أوي كده ليه؟

وداعًا للعزوبية

ودّع علي غزلان، العزوبية بإحدى لقطاته الكوميديا حيث التقط صورة له وهو جالس مع مجموعة من العرائس مصطفة بجواره حيث نشر صورة له مع هذه الدمي، على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام: "هخرب الدنيا بنات ليلة توديع العزوبية".

عقد قرآن

تألق الثنائي علي غزلان وفرح شعبان بعقد قرآنهما وسط ابتهالات وتواشيح دينية، كما انتشر له مقطع فيديو آخر لليوتيوبر علي غزلان وهو ينشد بصوته أنشودة قمر سيدنا النبي وقد بكي العروسان من الفرحة، وتناقل رواد التواصل هذا المقطع فيما بينهم، وسط فرحة غامرة من العروسين.

بداية العلاقة

كشف الثنائي حبهما للجمهور لأول مرة، أثناء الاحتفال بالفلانتين، حيث قدم علي غزلان لها الورود، حيث انتشر هذا الموقف عبر فضاء السوشيل ميديا، وأيضًا وحضر الثنائي الكثير من المناسبات والاحتفالات معًا.

مَن هو علي غزلان؟

هو طبيب ويوتيوبرز مصري، ويحظى بمتابعة أكثر من مليون شخص على إنستجرام، وتم اختياره ضمن أكثر 60 شخصية مؤثرة، أصدر كتاب "مُدمن نجاح" عام 2020 وحقق الكتاب نسبة مبيعات كثيرة.

مَن هي فرح شعبان؟

حصدت فرح شعبان شهرة كبيرة باختيارها ملكة جمال مصر لعام 2017، كما قدمت حفل ملكة جمال مصر للمراهقات 2019، ودرست فرح في الجامعة المصرية البريطانية ومن هواياتها التمثيل والسباحة منذ الطفولة.