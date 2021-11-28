الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الخدمات النقابية» تنظم دورة تدريبية لإعداد وتأهيل القيادات والكوادر النقابية

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، دورة تدريبية على مدار يومين، ضمن برنامج إعداد وتأهيل القيادات والكوادر النقابية للنقابات المستقلة، حيث شملت 6 جلسات تدريبية.

وبدأت الدورة التدريبية، بجلسة افتتاحية لقياس الأثر المرتجع للدورة التدريبية السابقة، والخاصة بهياكل وتشكيلات المنظمة النقابية، الدفاتر والسجلات النقابية، مبادئ العمل الجماعي ومفهوم وأهداف الإدارة الاستراتيجية في العمل النقابي.

وتناولت الجلسة الثانية، تحديد القضية المسببة للأزمة موضوع التدريب والمشكلات الناتجة عنها، وتحديد الأهداف العامة والخاصة للقضية موضوع الحملة التي من المقرر تنظيمها لتحقيق الأهداف  الموضوعة وصياغتها بدقة حتى يمكن  متابعتها وتقييمها وتحقيقها بشكل علمي.

وشملت الجلسة الثالثة بالدورة، تحليل بيئة الحملة، من حيث مراحلها التي تبدأ بتحليل وتحديد الأطراف المعنية، ثم تصنيف الأطراف كحلفاء أو خصوم أو محايدون ودرجة تأثير كل منهم، ثم وضع الخطط وطرق التعامل مع الأطراف المعنية بحسب موقع كل منهم، وكيفية دعم الحلفاء لتعظيم تأثيرهم والضغط على الخصوم من أجل  خفض تأثيرهم.

وجاءت الجلسة الرابعة، لتحديد  كيفية إعداد وتجهيز رسائل الحملة وفقا للطرف المراد إيصال رسائل الحملة اليه وتصنيفه كحليف أو  خصم أو محايد ودرجة تأثيره في القضية، وأهم  الوسائل والأدوات  المستخدمة لإيصال رسائل الحملة أو ومزايا وعيوب كل وسيلة من هذه الوسائل.

وتناولت الجلسة الخامسة من الدورة التدريبية، المفاوضة الجماعية وأهميتها في حل المشكلات بين العمال وأصحاب الأعمال كمهمة أساسية  للنقابات ووسيلة هامة لحل المشكلات والأزمات وركزت الجلسة على  مهارات وآليات وتكتيكات المفاوضة الجماعية، وانتهت الجلسة بمباراة تفاوضية تم خلالها تقييم الأدوار التفاوضية ومدى تحقق عوامل المفاوضة الناجحة فيها.

وجاءت الجلسة السادسة والأخيرة، للتدريب على كتابة اتفاقيات العمل الجماعية من حيث المعايير القانونية لاتفاقيات العمل الجماعية ومدة سريانها وأحكام المنازعات التي تنشأ حول تنفيذ بنودها وانتهت الجلسة بتمرين حول كتابة اتفاقيات العمل و المدلولات اللفظية القانونية للاتفاقيات وأهم العوامل التي يجب مراعاتها عند كتابة اتفاقيات العمل الجماعية.

وشارك في البرنامج المستمر منذ ستة أشهر، 23 من القيادات النقابية من النقابات المستقلة الناشطة في القطاع الخاص والعمالة الغير رسمية والقطاع الصحي وقطاع الأعمال العام والعاملين لدى الدولة.

القيادات النقابية النقابات المستقلة القطاع الخاص دار الخدمات النقابية والعمالية دورة تدريبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

السعودية تعلن موعد فتح أداء العمرة للمصريين اليوم

وزير الأوقاف يعلن تفاصيل المسابقة العالمية الـ28 للقرآن.. الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

العالم السرى لتجارة الأعضاء.. استغلال الفقراء والأغنياء!

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

صور

ندوة فيلم «بنات عبدالرحمن» بحضور صبا مبارك

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

محطة تل أبيب

المزيد

أسير فلسطيني يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق مع الاحتلال يضع سقفا لاعتقاله إداريًا

المجلس الوطني الفلسطيني: حقوقنا ثابتة وغير قابلة للتصرف ولن تزول

الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية على اقتحام رئيس دولة الاحتلال للحرم الإبراهيمي