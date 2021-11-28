«رز بلبن».. موظفون يحتفلون بزميلتهم بعد تعافيها من كورونا في بورسعيد (صور)

استقبل الموظفون بمدرسة الشهيد إبراهيم علي محمد السيد الثانوية ببورسعيد، زميلتهم بإدارة الحسابات بشكل مختلف بعد تعافيها من كورونا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ببورسعيد صورة مكتوب عليها بأوراق الزينة «حمدالله على السلامة يا نادية»، وتسأل المستخدمين عن أسباب الصورة والاحتفال ومن تكون نادية.

وعلم «الدستور» من غادة سرور أحد زملاء الموظفة، أنها تدعى «نادية القزاز» وتعمل في إدارة الحسابات بالمدرسة سالفة الذكر، وكانت تعاني من أعراض شديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا بدرجه عالية.

وأكدت أنها حجزت بمستشفى الصدر حتى تماثلت للشفاء من الفيروس، وحصلت بعدها على إجازة 30 يوماً للتعافي من آثار كورونا حيث سبب لها التهاب بالرئة، خاصة وأنها تعاني من حساسية الصدر.

وأوضحت غادة سرور أن زملائها في أول يوم عمل كانوا سعداء بعودتها سالمة رغم خطورة حالتها، فزينوا غرفة العمل بالبلالين والأوراق، وكتبوا اللافتة التي تسأل عنها مستخدمو مواقع التواصل ووزعوا «رز بلبن» احتفالاً بشفائها.



من جانبها، أكدت «نادية» أنها سعدت بالاستقبال بعد التعافي وقدمت الشكر لزملائها في العمل، مؤكدة أنها مدينة بالفضل للأطقم الطبية بالمستشفى، الذين كانوا معها لحظة بلحظة حتى تماثلت للشفاء.