الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل التعليم بالقليوبية يتابع مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية

الدكتور ياسر محمود
الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم

بدأت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، وسماح إبراهيم وكيل المديرية، تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الإعدادية العامة "الصف الثالث الإعدادي"، والمرحلة الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي"، لبث روح التنافس العلمى بين طلاب المدارس وتنمية روح الإبداع والتفوق.

 وقال وكيل الوزارة أن المسابقة تتضمن إقامتها على مستوى كل إدارة تعليمية بالمحافظة من بين 12 إدارة تعليمية، وأن لكل مدرسة فريق للمرحلة الأعدادية مكون ٤ طلاب، والمرحلة الثانوية ٤ طلاب، على أن تكون المسابقة بمواد "اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، الحاسب الآلي" للمرحلة الإعدادية، ومواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الفيزياء، التاريخ، الرياضيات، الفلسفة والمنطق، علم النفس، الكيمياء"، على أن تكون الأسئلة فى حدود ما قطع من المنهج حتى تاريخ إجراء المسابقة.

وأبدى وكيل الوزارة إعجابه بمستوى المسابقة ومستوى الطلاب والتنظيم الجيد للمسابقة وشجع الطلاب والطالبات على ضرورة الاشتراك في المسابقات، كما تناقش معهم ورحب بجميع الأفكار الجميلة التي عبر عنها الطلاب كما عبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم وفرحتهم بإشتراكهم في المسابقة. 

القليوبية وزارة التعليم وكيل الوزارة وكيل وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة مديرية التربية والتعليم المسابقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

السعودية تعلن موعد فتح أداء العمرة للمصريين اليوم

استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا فى مختلف دول العالم

شاب اغتصب خطيبته أثناء زيارة والدته بعصير مخدر بحلوان .. تجديد حبس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

العالم السرى لتجارة الأعضاء.. استغلال الفقراء والأغنياء!

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

صور

ندوة فيلم «بنات عبدالرحمن» بحضور صبا مبارك

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى يُمدد الطوارئ شهرًا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

وفاة و239 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين

إسرائيل: قلقون للغاية من أن ترفع القوى العالمية العقوبات عن إيران