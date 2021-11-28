وكيل التعليم بالقليوبية يتابع مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية

بدأت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، وسماح إبراهيم وكيل المديرية، تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الإعدادية العامة "الصف الثالث الإعدادي"، والمرحلة الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي"، لبث روح التنافس العلمى بين طلاب المدارس وتنمية روح الإبداع والتفوق.

وقال وكيل الوزارة أن المسابقة تتضمن إقامتها على مستوى كل إدارة تعليمية بالمحافظة من بين 12 إدارة تعليمية، وأن لكل مدرسة فريق للمرحلة الأعدادية مكون ٤ طلاب، والمرحلة الثانوية ٤ طلاب، على أن تكون المسابقة بمواد "اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، الحاسب الآلي" للمرحلة الإعدادية، ومواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الفيزياء، التاريخ، الرياضيات، الفلسفة والمنطق، علم النفس، الكيمياء"، على أن تكون الأسئلة فى حدود ما قطع من المنهج حتى تاريخ إجراء المسابقة.

وأبدى وكيل الوزارة إعجابه بمستوى المسابقة ومستوى الطلاب والتنظيم الجيد للمسابقة وشجع الطلاب والطالبات على ضرورة الاشتراك في المسابقات، كما تناقش معهم ورحب بجميع الأفكار الجميلة التي عبر عنها الطلاب كما عبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم وفرحتهم بإشتراكهم في المسابقة.