صبا مبارك: سعيدة بردود الأفعال حول فيلم «بنات عبد الرحمن»

قالت الفنانة صبا مبارك إنها سعيدة بردود الأفعال حول فيلمها السينمائي الجديد بنات عبد الرحمن والذي عرض أمس ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

مؤتمر فيلم بنات عبد الرحمن

وأضافت أن دورها بالعمل مختلف وجرئ حول سيدة تتحول من الطاعة إلى التمرد بشكل كامل على زوجهاـ كما أن لديها كبت كبير من أسرتها في البداية الأب المتعنت والأم الشديدة، مؤكدة أنها وجدت في الفيلم أشكال مختلفة من المشاعر.

مؤتمر فيلم بنات عبد الرحمن

وعرض الفيلم الروائي الأردني "بنات عبد الرحمن"، أمس لأول مرة عالميا، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي من المقرر أن تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

فيلم "بنات عبد الرحمن"، هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 118 دقيقة،

تدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل كيخاطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.

قصة العمل تتناول علاقة أسرية مضطربة بين 4 شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، بينهما تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، يتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة.