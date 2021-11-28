«النواب» يناقش إنشاء لجنة حقوق الإنسان بـ«التربية والتعليم».. اليوم

تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعتها اليوم الأحد، ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان (بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني) من حيث هيكلها، والمهام التي تُكلَّف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، في تصريح له أمس السبت، أن الهدف من إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة هو نشر ثقافة حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه سيتم بدء العمل بها بداية العام القادم 2022، وذلك بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل هذا العام عامًا للمجتمع المدني.

وقال حجازي، إن الوزارة بصدد وضع هيكل الوحدة، والمهام المكلفة لها لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل حاليًا على تشكيل لجنة خاصة بـ حقوق الإنسان بالوزارة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذه اللجنة سوف تهتم بحفظ حقوق كل عناصر العملية التعليمية.

وفي تصريحات صحفية كشف مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم، أن لجنة حقوق الإنسان بالوزارة ستهتم بوضع المرأة والعمل على زيادة تمكينها بشكل واقعي، فضلًا عن رعاية الفئات المهمشة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وكذلك حقوق المعلمين وما يعظم شأنهم وسط المجتمع.