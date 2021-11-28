حبس سيدة لحيازتها 230 قرصًا مخدرًا بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بحيازة 230 قرصا مخدرا من عقار «التامول» بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة، لها معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالعقار المخدر وترويجه على عملائها، متخذة من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مقرا لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين، ألقي القبض عليها حال تواجدها بدائرة القسم، وبتفتيشها عثر بحوزتها على 230 قرصا مخدرا لعقار التامول ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتها بالمضبوطات أيدت ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.