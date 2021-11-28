الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مكتشفة متحور «أوميكرون»: أعراضه غير منطقية ومختلفة عن «كورونا»

أوميكرون
"أوميكرون

كشفت الطبيبة التي  ترأس الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، أنجيليك كوتزي، والتي دقت ناقوس الخطر بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، أن أعراضه غير منطقية لكنها خفيفة.

وقال في حوار مع صحيفة "تلجراف" البريطانية:"بدأ المرضي يتوافدون على عيادتي الخاصة في  العاصمة بريتوريا في شهر  نوفمبر الجاري، بينما كان تظهر عليهم أعراض غير منطقية ومختلفة عن أعراض كورونا، ولكن كان العرض الشائع والأبرز بين المصابين هو  الإرهاق الشديد لذا أبلغت السلطات".

وتابعت:"لم يعاني أي مريض منهم  من فقدان حاستي التذوق أو الشم، بينما كان يعاني مريض منهم من ارتفاع شديد في معدل النبض"، مضيفة:"مع عمل المسحات والاختبارات تبين إصابة 20 من المرضى بكورونا، ونصفهم لم يتلقى اللقاح".

يأتي هذا فيما نشرت منظمة الصحة العالمية، على حسابها الرسمي في "تويتر"، عددًا من مقاطع الفيديو  توضح من خلاله الأسباب التي أدت وما زالت تؤدي لظهور متحورات من فيروس كورونا.

وتابعت المنظمة: إن عدم المساواة في توزيع اللقاحات يتسبب في المزيد من العدوى والانتشار لكوفيد-19 وبالتالي المزيد من الوفيات، مما يعني وجود فرص هائلة أمام فيروس كورونا ليتحور مجددا.

وطالبت المنظمة الأممية بضرورة وضع حد لعدم المساواة في توزيع اللقاحات من أجل القضاء على الفيروس، مع أهمية تطعيم كل العاملين الصحيين وكبار السن والآخرين المعرضين للعدوى، والذين لم يحصلوا على جرعتي اللقاح إلى الآن.

كما شددت على أنه مع تلقي اللقاح يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية دائما وأبدا، ومنها:

- ارتداء قناع الوجه
- الحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص
- تغطية الأنف والفم عند العطس والسعال
- الحفاظ على نظافة اليدين طيلة الوقت

 

 

أنجيليك كوتزي أوميكرون سلالة أوميكرون المتحورة أوميكرون كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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