«قوى عاملة القليوبية»: قياس مستوى مهارة 2309 عمال على مهن مختلفة

قالت إيمان السيد شحاتة، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، إن المديرية أجرت خلال شهر أكتوبر الماضي، قياس مستوى مهارة 2309 عمال على المهن المختلفة، واستخراج 2259 ترخيصًا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادتين قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 28 خطابًا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، فضلاً عن استخراج وتجديد 8 تراخيص عمل لأجانب.

كما فتشت المديرية، في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 616 منشأة دوريا، وعمل 36 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 291 محضرا، كما تم التفتيش على 54 منشأة يعمل بها 35 طفلا، وتم إنذار 18 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة، وإجراء التفتيش على 312 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 157 محضرًا للمنشآت المخالفة، وتم عقد 15 ندوة توعية، كما تم بحث 62 شكوى.

وفي مجال علاقات العمل، بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 207 شكوى، وتم تسوية 16 منها ودياً، و إحالة 63 للقضاء، وحفظ 21 شكوى، ومازالت هناك 107 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، جار تنفيذ دورة تدريبية بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهن التفصيل والحياكة، لـ14 متدربة، كما تم بدء دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الشوبك - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة.

وكانت المديرية أجرت قياس مستوى مهارة 3054 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 3001 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادتين قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 28 خطاب لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وتجديد 3 ترخيص عمل للأجانب، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.