الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. العرض العالمي الأول لفيلم «من القاهرة» لهالة جلال بـ«القاهرة السينمائي»

هالة جلال
هالة جلال

يعرض اليوم، الفيلم الوثائقي "من القاهرة" لأول مرة عالميا ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

"من القاهرة" هو فيلم مصري للمخرجة هالة جلال، التي تستعرض من خلاله مدينة القاهرة في محاولة لأن تسكت خوفها الخاص منها، حيث تتبع المخرجة فتاتين تعيشان في العاصمة الملوثة بالقسوة والنفور والتحرش، والاستعداد لقبول المرأة فقط في وضع المفعول به.

الفيلم ينتمي إلى تسجيلية المعايشة، بطلته الرئيسية هي المخرجة التي تفتش في القصص وليس عنها.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 65 دقيقة، في تمام الساعة 4 مساء، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا، ومن المقرر أن تعقبها مناقشة، فيما سيكون عرضه الثاني خلال فعاليات المهرجان غدا الاثنين، في الساعة الـ 9 مساء بقاعة إيوارت، أما العرض الأخير له خلال هذه الدورة فسيكون يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر في الساعة الـ 7:30، بسينما الزمالك 2.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

 

الفيلم اليوم من القاهرة مسابقة آفاق السينما العربية هالة هالة جلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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