كفورى يحتفل مع جمهوره بـ«الكريسماس» فى إسطنبول.. 27 ديسمبر

يستعد النجم اللبناني وائل كفوري، للاحتفال مع جمهوره بـ«الكريسماس».. رأس السنة الميلادية الجديدة 2022، من خلال حفلا غنائيا ضخما يحييه، يوم الإثنين الموافق 27 ديسمبر المقبل، على أحد المسارح الكبرى بإسطنبول.

ومن المقرر أن يتغنّى كفوري خلال الحفل بمجموعة كبيرة من أروع أغنياته القديمة والحديثة، منها «بيحن، قلبي، ما تحكى، صفحة وطويته، على فكرة، أخدت القرار، الغرام المستحيل، انت فليت، كيفك ياوجعى، استشبهت فيكى، ولاد الحرام، وبعترفلك»، إضافة إلى أغنية "البنت القوية" التي طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مؤخرًا، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.

بوستر الحفل

كما يحتفل «كفوري»، مع جمهوره بنجاح أغنيته الجديدة "كلنا مننجر" التى تم تقديمها كـ تتر لمسلسل "داون تاون"، وهى كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، والتوزيع لجمال ياسين، ومن إنتاج شركة Craft Media للمنتج الموسيقي حمدي بدر.

ومن جهة أخرى، يستعد كفوري، للقاء جمهوره من خلال حفل غنائي ضخم يحييه على مسرح المجاز بالشارقة في الإمارات، بمشاركة النجم اللبناني ملحم زين؛ وذلك الجمعة 17 ديسمبر المقبل.

ويعد هذا الحفل الثاني الذي يشارك خلاله الثنائي كفوري و زين، خاصة بعد مشاركتهما مؤخرا بحفلا ضخا فى إمارة دبى.

ومن المقرر أن يقام الحفل تحت شعار كامل العدد، خاصة أن التذاكر نفدت بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بمسرح المجاز، وعلق عدد كبير من عشاق الطرب اللبناني الأصيل، منتظرين نجوم الأغنية العربية وائل كفوري وملحم زين، في أمسية استثنائية يحتضنها المسرح المفتوح الروماني الطراز.

تعد هذه المرة الأولى التي يلتقى فيها كفوري بجمهوره على مسرح المجاز بالشارقة، على عكس صديقه ملحم زين الذي أحيا عدة حفلات هناك.