شلل الوجه النصفى.. أسبابه وطرق العلاج الفعالة بالمنزل

شلل الوجه النصفي أو كما يعرف علميا بشلل بيل، هو حالة عصبية تتضمن شللًا في عضلات الوجه نتيجة لتأثير عصب الوجه، بسبب الالتهاب والضغط وتورم العصب، حيث يسقط جانب واحد من الوجه أو يصبح متيبسًا ، مما يجعل من الصعب على الشخص تحريك النصف الآخر من الوجه والتفاعل مع الآخرين جيدًا.



فيما يلي أسباب وعلامات وأعراض وعلاجات شلل الوجه النصفي، وفقا لما ذكره الأطباء بموقع "health builder "الطبي.



الأسباب الأكثر شيوعا لمشكلة شلل الوجه

أسباب شلل الوجه النصفي مختلفة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فأحد الأسباب هو العصب الوجهي، و ينتج الاضطراب عند تورم العصب الوجهي أو ضغطه بحيث يمكن أن يتداخل مع إشارات الدماغ التي يتم إرسالها إلى عضلات الوجه.



كما يؤدي تدفق الدم والأكسجين إلى الخلايا العصبية إلى ضعف الوجه أو الشلل، فقد تسبب أنواع معينة من فيروس الهربس التهاب العصب الوجهي.



العلامات والأعراض:

يظهر شلل الوجه النصفي العديد من الأعراض، حيث تشمل هذه الأعراض شللًا مفاجئًا أو ضعفًا في جانب واحد من الوجه وصعوبة أو استحالة إغلاق أحد الجفون ، تهيج العين بسبب الجفاف أو عدم القدرة على الرمش، بالإضافة إلى تغيرات في كمية إفراز الدموع وتدلي الوجه، وسيلان اللعاب.



العلاجات المنزلية الفعالة:

يشمل علاج شلل "بيل" أدوية مثل الكورتيكوستيرويدات للسيطرة على الالتهاب ؛ ومع ذلك ، يمكن أيضًا إجراء العلاجات في المنزل لإدارة الحالة ومنها:

زيت الزيتون

إن تدليك الوجه بانتظام بزيت الزيتون يمنع المزيد من الضرر لبشرة الوجه، حيث يستخدم الشخص أصابعه لتدليك الجزء السفلي من وجهه، ثم يمسك زوايا شفتيه بإبهامه وسبابته ويدفع وسط شفتيه للأمام ليشكل تجعدًا.

حماية العين:

في حالة شلل الوجه، من الضروري حماية العين التي لا يمكن إغلاقها، حيث يمكن للشخص استخدام قطرات مرطبة للعين أثناء النهار ، بالإضافة إلى مرهم للعين في الليل ؛ هذا للحفاظ على العين رطبة.



فيتامين ب:

علاج آخر لشلل الوجه هو فيتامين ب ، يساعد الفيتامين على تعزيز الدورة الدموية للوجه، فمن المعروف أن فيتامين ب مفيد في الجهاز العصبي المركزي.