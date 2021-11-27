حملات مكبرة في قرى كفر الشيخ للتعريف بعقوبة ختان الإناث

انطلقت حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" في قرى برج مغيزل وبرمبال وعزبة عمرو وبني بكار ومنية المرشد وعزب الغرب وابيانه والبصراط وخليج قبلي وقومسيون شرق وغرب والقني والجزيرة الخضراء وخليج بحري مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، وذلك للتعريف بخطورة الختان والتحذير من عقوبته قانونا.

وأعلنت الدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة ، أن الحملة استهدفت 5082 سيدة و 3527 رجل و 5101 طفل، وعلى هامش الحملة نفذ الفرع لقاء بمركز شباب برج مغيزل تم خلاله عرض ومناقشة فيلم بين بحرين واستهدف 32 سيده، وتم رجال بإجمالي 13750 مستهدف بمشاركة عدد٥٣ رائدة وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الشباب والرياضة.

تأتي الحملة التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة خلال الفترة من ٢٧-٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ ، بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعي للمُمارسات البالية الموروثة، إضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وتنطلق حملة طرق الأبواب تزامنًا مع حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتُعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث و الذى صدق عليها رئيس الجمهورية فى أبريل الماضى، إضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث.

وكثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.