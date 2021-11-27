السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا: اللقاح الصيني الأفضل بين اللقاحات في مواجهة المتحور الجديد أوميكرون

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي عبد الباسط سميو، إن الإقبال على التطعيمات مستمر، واللقاح المتوفر حاليا هو "سينوفارم الصيني"، وهو الأفضل حاليا بين اللقاحات في مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون".
وأوضح سميو- في تصريحات اوردتها وكالة الأنباء الليبية- اليوم السبت، إن المتحور الجديد "أوميكرون" يضم بروتين شوكي يحوي أكثر من 30 طفرة وأن الدراسات ما زالت متواصلة لمعرفة كيفية مقاومته، وسرعة انتشاره، مشيرا إلى أن لقاح "السينوفارم" المحتوي على فايروس مكتمل قد يكون أكثر فاعلية في مواجهة "أوميكرون" من غيره.
وأضاف أن "أوميكرون" ظهر في نوفمبر الحالي في جنوب إفريقيا وفلسطين وبلجيكا ودول غيرها ما زالت الدراسات حول المتحور الجديد جارية، ولم تسجل حتى الآن وفيات بسببه، لافتا إلى أنه يصيب الأطفال ويعدّون ناقلا له، كما أنه سريع الانتشار.
وأكد "سميو" أن سبل الوقاية من "أوميكرون" هي ذاتها وتشمل التباعد والتزام سبل الوقاية المعروفة عند العطس والسعال، وغسل اليدين بالصابون وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر.

طرابلس أوميكرون اللقاح الصيني ليبيا سينوفارم الصيني

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