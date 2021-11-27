الحارون: افتتاح 5 مراكز تموينية متطورة بجنوب سيناء خلال مارس

أكد المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أن إجمالي المراكز التموينية المتطورة النموذجية لخدمات البطاقات الذكية تصل إلى 3 مراكز متطورة في مدينة دهب ونويبع وطور سيناء، تقوم باستقبال طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية وبدل الفاقد وغيرها من الخدمات التموينية النموذجية.

وقال "الحارون"، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه جارى تنفيذ خمس مراكز تموينية متطورة أخرى من خلال التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والانتاج الحربي لتطويرهم وتشغيلهم خلال شهر مارس المقبل في شرم الشيخ ورأس سدر وسانت كاترين في العيد القومي لجنوب سيناء لافتتاحهم وتشغيلهم بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجاره الداخلية.

وأشار وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء إلى أن التحول الرقمي على مستوى المحافظات ساهم في تقليل الضغط على اماكن مكاتب التموين ومراكز التموين المتطوره من خلال استخدام موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.

وأضاف أن نسبه 50 % من طلبات استخراج البطاقات التموينيه بدل الفاقد و تفعيل البطاقات المتوقفة تقوم باستخدام التطبيقات الالكترونية من خلال الانترنت على موقع دعم مصر و بوابة مصر الرقمية.