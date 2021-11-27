السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحارون: افتتاح 5 مراكز تموينية متطورة بجنوب سيناء خلال مارس

علي المصيلحي
علي المصيلحي

أكد المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أن إجمالي المراكز التموينية المتطورة النموذجية لخدمات البطاقات الذكية تصل إلى 3 مراكز متطورة  في مدينة دهب ونويبع وطور سيناء، تقوم باستقبال طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية وبدل الفاقد وغيرها من الخدمات التموينية النموذجية.

وقال "الحارون"، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه جارى تنفيذ خمس مراكز تموينية متطورة أخرى من خلال التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والانتاج الحربي لتطويرهم وتشغيلهم خلال شهر مارس المقبل في شرم الشيخ ورأس سدر وسانت كاترين في العيد القومي لجنوب سيناء لافتتاحهم وتشغيلهم بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجاره الداخلية. 

وأشار وكيل  مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء إلى أن التحول الرقمي على مستوى المحافظات ساهم في تقليل الضغط على اماكن مكاتب التموين ومراكز التموين المتطوره من خلال استخدام موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.

وأضاف أن نسبه 50 % من طلبات استخراج البطاقات التموينيه بدل الفاقد و تفعيل البطاقات المتوقفة تقوم باستخدام التطبيقات الالكترونية من خلال الانترنت على موقع دعم مصر و بوابة مصر الرقمية.

محافظة جنوب سيناء العيد القومي وزير التموين المراكز التموينية المتطورة خدمات التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

بعد رفع قضية ضده.. تفاصيل مأساة رشوان توفيق مع ابنته

حقيقة مفاوضات أمير مرتضى مع فرجانى ساسى

«المالية»: 4.9 % زيادة في الإنفاق على الاستثمارات خلال عام

مريض نفسي.. القبض على المتهم بإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أصل «الخناقة»

ماجد حبته

مدارس الصندوق السيادى

مؤمن المحمدي

المنتمى

حسين دعسة

«حانوكا» هرتزوغ.. انتفاضة فلسطينية من الخليل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صور

عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» بمهرجان القاهرة السينمائي

نجوم الفن يضيئون ليالي «القاهرة السينمائي»

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير خارجية الأردن

تحذيرات فلسطينية من زيارة الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي غدًا

وزير فلسطيني: مصر كانت وستظل دائمًا الأولى في الدفاع عن حقوقهم