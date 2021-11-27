«العربي للنشر» تشارك بمجموعتين قصصيتين فى معرض القاهرة للكتاب

تستعد دار"العربي للنشر والتوزيع" لإصدار مجموعتين قصصيتين للكاتب اليوناني العالمي "كريستوس إيكونومو"، والمشاركة بهما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، الذي تحل فيه اليونان ضيف شرف المعرض في دورته الـ53.

المجموعتان هما "جزيرة الفئران"، من ترجمة نيرة إبراهيم، و"شيء ما سيحدث" من ترجمة ندى نادر، وهما للكاتب اليوناني "كريستوس إيكونومو" أحد أشهر الكتاب في الأدب اليوناني المعاصر، والذي تركز أعماله بشكل كبير على الأحوال الاجتماعية والسياسية لليونان.

"شيء ما سيحدث"

في ستة عشر قصة قصيرة مترابطة يحكي المؤلف عن شخصيات متباينة داخل بلده اليونان خاصة الناس من الطبقة العاملة في أحياء أثينا المتواضعة، في سرد إنساني يقربنا "إيكونومو" من أحلامهم، وتحدياتهم، وخيباتهم، وكفاحهم اليومي ضد الفقر، ومحاولاتهم من أجل الحفاظ على كرامتهم وعلاقاتهم الإنسانية داخل مجتمع متأزم منذ أكثر من عقد من عدة نواحي.

نشرت المجموعة القصصية عام 2010، وفازت بجائزة الدولة لأفضل مجموعة قصصية في اليونان، وكانت من أكثر الكتب التي نشر لها مراجعات، ونالت استحسان النقاد.

"جزيرة الفئران"

مجموعة من 4 قصص قصيرة منفصلة لكن تتصل في بعض الخيوط، تدور الأحداث في إحدى الجزر اليونانية مجهولة الهوية والشهيرة بالمنتزهات وقضاء العطلات والتي ينتقل إليها مجموعات من اللاجئين الداخليين من أثينا إثر الأزمة الاقتصادية اليونانية في 2008، لنرى وقع الازمة على هاتين الفئتين من السكان الأصليين للجزيرة والمهاجرين.

يسلط "إيكونومو" الضوء على الانقسام الذي أدت إليه الأزمة داخل المجتمع اليوناني والصراعات اليومية النفسية والمادية التي تخوضها هذه الفئات من الشعب اليوناني مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي. ونشرت هذه الرواية عام 2019 تحت عنوان "سيأتي الخير من البحر".

كريستوس إيكونومو

وُلِدَ الكاتب اليوناني العالمي في ضاحية "بيرايوس" بأثينا عام 1970، نشر له ثلاث مجموعات من القصص القصيرة وهي "المرأة على القضبان" عام 2003، و"شيء ما سيحدث، سترى" عام 2010، و"سيأتي الخير من البحر" عام 2019. تُرجمت أعماله إلى سبع لغات حول العالم. وقد أطلقت عليه صحيفة "لا ريبوبليكا الإيطالية" لقب "فوكنر اليوناني".

كما أصدرت العربي روايتها الأولى من اليونان وهي "لماذا قتلت أعز صديقاتي" لـ"أماندا ميكالوبولو"، وترجمة نرمين رشدي.

تنتقل "ماريا" إلى اليونان وتعاني من الحياة فيها بعدما تركت بلدها الأصلي في أفريقيا، حيث كرهت كل شيء متعلق باليونان وواجهت صعوبة في التكيف معها، إلى أن وصلت "آنا"، باريسية النشأة، فتاة على النقيض تمامًا من "ماريا". على الرغم من التناقض الشديد بينهما، تربطهما صداقة قوية لا تنتهي بسهولة، إلى أن يفرق بينهما فجأة شيء ما،، لتدخل الأحداث بعدها في حالة من التشويق بعد أن ظلت العلاقة متوترة تشوبها المنافسة والغيرة فيما يتعلق بمواهبهما وتطلعاتهما وحتى في معتقداتهما السياسية، فأي طريق ستختاره "ماريا"؟ أن تستسلم لهذه العلاقة وتعود لها أم تغيِّر أسلوب حياتها وتعلن استقلالها؟.