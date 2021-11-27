تسجيل 29 وفاة و2674 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 29 وفاة و2674 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11515 وفاة والإصابات إلى 939293 إصابة، موضحة أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 8.83 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 49622 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 165 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 101 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1037 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 30 بالمائة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 51 بالمائة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 30 بالمائة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 25 بالمائة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 38 بالمائة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 17 بالمائة.

وفي إقليم الجنوب بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمائة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمائة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمائة.

وأشار البيان إلى تسجيل 2452 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل «14 يومًا» إلى 878156 حالة.

وبين إجراء 30296 فحصًا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12015838 فحصًا.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4114712 شخصًا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3722035 شخصًا.

دراسة أمريكية

وفي سياق آخر، كشفت دراسة أمريكية جديدة عن أن دواء "الكولشيسين" الشائع لعلاج النقرس لا يوفر أي فائدة لعلاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأفادت دراسة جديدة بأن إضافة دواء "الكولشيسين" الشائع لعلاج النقرس إلى القائمة المتزايدة من الأدوية التي توصف بأنها علاجات محتملة لفيروس كورونا المستجد لا أهمية لها، وذلك لأنه لا يوفر أي فائدة واضحة، وفقًا لموقع "يونايتد برس إنترناشونال" الأمريكي.

ووجدت الدراسة أن عقار "الكولشيسين" المضاد للالتهابات لا يقلل من شدة أعراض كوفيد-19 أو خطر الوفاة كما لا يؤدي لتقصير مدة الإقامة في المستشفى، ولا يقلل من الحاجة إلى الدخول إلى وحدات العناية المركزة أو استخدام أجهزة التنفس الصناعي.