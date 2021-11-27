السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«المنفي» يؤكد دعم المبادرات الشبابية خلال افتتاحه المؤتمر الوطني للشباب

محمد المنفي
محمد المنفي

شارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في الجلسة  الحوارية التي أقيمت على هامش المؤتمر الوطني للشباب، الذي عقد في طرابلس صباح اليوم السبت، بمشاركة عدد 1200 شاب من مختلف مناطق ليبيا.

وأشاد «المنفي» في مداخلته، بروح الشباب التي تدير الملتقى، ورغبتهم الصادقة في بناء الوطن، أن يكون لهم دورا في نجاح مشروع المصالحة، مشيرًا لمخرجات الحوار السياسي، المتمثلة في توحيد المؤسسة العسكرية، وتأسيس مفوضية المصالحة الوطنية، والحوار المجتمعي، مؤكدًا على ضرورة وجود المرأة والشباب في مشروع المصالحة لضمان نجاحها.

وأوضح، أن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة سهل لنا الحركة في كل المناطق، لتحقيق القيمة الحقيقية للمصالحة، مؤكدًا على اهتمام المجلس الرئاسي بمشروع المصالحة لضمان نجاحه، من أجل المحافظة على وحدة الوطن.

وفي معرض رده على أسئلة النخب الشبابية المشاركة في الجلسة الحوارية، أكد أن المجلس الرئاسي عاقد العزم على تحقيق أهداف مشروع المصالحة الوطنية، وسيكون للشباب دورًا هامًا فيه، لضمان نجاحه لقدرتهم على التغيير، لتعود ليبيا وحدة واحدة اجتماعيًا كما عهدناها.

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خلق علاقة بين الخصوم

الجلسة التي إدارتها نخب شبابية، أكدت أن طريق المصالحة طويل جدًا، ولا يكتمل إلا بالحل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والعمل على خلق علاقة بين الخصوم، وخلق علاقة بين الدولة ومواطنيها، تكون على احترام القانون وحقوق الإنسان.

وأكدت النخب الشبابية المشاركة في الجلسة، بأن الدولة لها دورًا فعالا في عملية المصالحة التي تقود للسلام، لتهيئتها البيئة القانونية والسياسية والاجتماعية، مشيرين لأهمية المجالس الاجتماعية لقدرتها على صناعة سلام محلي.

واعتبر المشاركين في الجلسة أن العدالة الانتقالية هي جزء من المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة السلم الاجتماعي للمجتمع الليبي، ومنها جبر الضرر المعنوي والمادي، وتوفير الدعم النفسي للمهجرين داخل الوطن، وأعلنوا على تقديمهم خارطة طريقة تساهم بشكل مباشر في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي يطمح لها كل الليبيين.

وجود المرأة في مشروع المصالحة الوطنية

وطالبوا بضرورة وجود المرأة في مشروع المصالحة الوطنية، لقدرتها على تحقيق الاستقرار الدائم،  بالتعاون مع أخيها الرجل، وإشراكهن في لجان المصالحة لتحقيق السلم الاجتماعي، في إشارة  للنازحين في الخارج والمهجرين في الداخل، والعمل على عودتهم ضمن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، تحقيقاً للسلم الاجتماعي لعودة الاستقرار والوئام في ليبيا، بمشاركة القوة الشبابية الفاعلة.

وشددوا على أن مشروع المصالحة الوطنية لن يستطيع تحقيق أهدافه إلا بتكاثف الجهود، واعتماد دستور  للبلاد يقتدي به كل المواطنين، لبناء مصالحة حقيقية على أسس صحيحة، بالتعاون بين مؤسسات الدولة التي تضم المدنيين والعسكريين، مع التأكيد على دور الإعلام الفاعل  للمساهمة في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة لتحقيق الاستقرار المجتمعي والسياسي.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي طرابلس محمد المنفى المؤتمر الوطنى للشباب الحوار السياسي المصالحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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