كنيسة القديس فرنسيس الآسيزي بالرزيقات تنظم لقاء مشتركًا بين الشباب والمتزوجين

نظمت كنيسة القديس فرنسيس الآسيزي بالرزيقات، التابعة لإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، لقاء مشتركًا بين الشباب، والمتزوجين، لمناقشة أساليب التربية، وقدسية سر الزواج.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن بدأ اللقاء مع الأب لوقا عايد، الذي تحدث عن تربية الأطفال، والمشاكل التي تحدث أثناء التربية، بالإضافة إلى الأساليب السائدة، التي تتبع لتربية الأطفال.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تضمن اليوم أيضًا لقاء مع الأب سامح شحاتة حول قدسية سر الزواج، وأهميته في حياتنا الروحية، واختتم اليوم بالتقاط الصور التذكارية.

وفيما يخص الكنيسة الكاثوليكية والانبا عمانوئيل عياد كذلك، وتحت رعاية نيافة الانبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وبحضور القمص يؤانس أديب، راعي كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالغردقة، ووكيل مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أقيم لقاء للصلاة وتنشيط الدعوات، وذلك ضمن فعاليات تساعية الدعوات تحت شعار "لا تخف.. قم"، وذلك بكنيسة القديس يوسف بالغردقة، بمشاركة أبناء كنيسة العائلة المقدسة بسفاجا.

بدأ اللقاء وبالصلاة والترانيم، ثم لقاء مع الأخت أوليفيا، من راهبات قلب يسوع المصريات بالغردقة، حول طرق اكتشاف دعوة الله، كما تضمن اليوم أيضًا مشاركات من الشباب والحضور، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.

هذا وكانت قد نشرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تأمل صاحب النيافة الأنبا بشارة جوده، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسئول اللجنة الأسقفية للدعوات التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بمناسبة اليوم السابع من تساعية الدعوات، حول مراحل من حياة القديس يوسف البتول.