رعب «أوميكرون».. العالم يتأهب لمواجهة متحور كورونا الجديد

شهد العالم خلال الساعات القليلة الماضية مخاوف واسعة، من متحور فيروس كورونا الجديد والذي أطلق عليه في البداية "بوتسوانا" لكونه ظهر في دولة بوتسوانا، قبل أن يظهر مرة أخرى في جنوب أفريقيا، وأطلقت عليه منظمة الصحة العالمية "أوميكرون" وقالت في اجتماع طارئ إنه حقق قفزة كبيرة في التطور أكثر بكثير من التي توقعناها.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي كيف يتحرك العالم لمواجهة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا:

سلالة مقلقة

وصنفت منظمة الصحة العالمية، سلالة فيروس كورونا الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا بـ"المقلقة".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المتغير الذي عرف أولا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميا أحد أشكال القلق، كما أعلنت الوكالة الصحية الأوروبية، أن خطر انتشار متحور كورونا الجديدة "أوميكرون" في أوروبا انتقل من مرتفع إلى مرتفع جدا.

ومع الرعب المنتشر في كافة دول العالم ظهرت حالة من الاستنفار في دول أوروبية وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية لوقف الطيران مع الدول الإفريقية للحد من انتشار المتحور الجديد وخاصة عقب ظهور إصابات فى بلجيكا وإسرائيل وغيرها من الدول.

أمريكا تغلق حدودها أمام المسافرين

وأعلنت الولايات المتحدة إغلاق حدودها أمام المسافرين الوافدين من ثماني دول في إفريقيا الجنوبية، بعد رصد المتحورة أوميكرون.

نيويورك ترفع حالة الطوارئ بسبب الإصابات بكورونا

كما رفعت ولاية نيويورك الأمريكية، السبت، حالة الطوارئ بسبب ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وسط مخاوف من تفشي السلالة المتحورة الجديدة للفيروس.

وغردت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلة إن "هيئة الصحة في نيويورك لم ترصد سلالة أوميكرون الجديدة، لكننا في حالة تأهب قصوى".

وأوضحت هوشول أن السلطات الصحية في نيويورك تتعاون بشكل وثيق مع كل من السلطات الصحية الوطنية والدولية لتتبع انتشار الفيروس، وأوضحت أنه بموجب حالة الطوارئ، تعمل السلطات على زيادة طاقة المستشفيات الاستيعابية في نيويورك وتدعم جهود التطعيم لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة.

تايلاند تمنع دخول القادمين من 8 دول إفريقية..

وأعلنت تايلاند السبت منع دخول القادمين من 8 دول إفريقية صنفتها بأنها عالية الخطورة بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال مسؤول بالصحة فى تايلند إنه اعتبارا من ديسمبر سيحظر دخول المسافرين القادمين من بوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

كندا تحظر السفر من 6 دول إفريقية..

كما حظرت كندا السفر من 6 دول من جنوب إفريقيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من هناك.

وصرح وزير الصحة الكندي جان إيف دوكلوس، أن الحكومة ستفرض 5 إجراءات في محاولة للحد من انتشار السلالة الجديدة.

وأشار دوكلوس إلى أنه لن يسمح للأجانب الذين سافروا عبر جنوب إفريقيا خلال الـ 14 يوما الماضية بدخول البلاد.

وتشمل تلك الدول جنوب إفريقيا وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني.

السعودية تعلق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول..

كما علقت المملكة العربية السعودية الرحلات الجوية القادمة من 7 دول بسبب مخاوف تتعلق بهذا، والدول هي جمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية ناميبيا، وجمهورية بوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، ومملكة ليسوتو، ومملكة إسواتيني.

الأردن تمنع دخول غير الأردنيين القادمين من جنوب افريقيا..

كما منعت المملكة الأردنية الهاشمية دخول غير الأردنيين القادمين إليها من جمهورية جنوب إفريقيا ودول محيطة بها، إلا بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد، ويشمل قرار وزارة الداخلية، الذي اتخذته بناء على توصية وزارة الصحة، اتخاذ إجراءات احترازية بحق القادمين من دول جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، ناميبيا، إسواتيني، بتسوانا.

وأضافت الصحة الأردنية فى بيان لها، أن الإجراء الجديد سيتم تطبيقه بدءا من يوم غدا الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

فلسطين تشدد الإجراءات على المعابر والحدود

كما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، السبت، أن الوزارة ستوعز بتشديد الإجراءات على المعابر والحدود في إطار تفشي أوميكرون المتحور الجديد.

وأضاف “الشخرة” في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن خطر المتحور الجديد يكمن في سرعة انتشاره، ونوع الإصابة به، حيث أن المصاب قد يتعرض لأعراض غاية في الصعوبة، لافتا إلى أن الوزارة على تواصل مع الدول المعنية لمعرفة طبيعة المتحور الجديد، ومدى انتشاره.

عمان تعلق دخول القادمين من 7 دول إفريقية..

كما علقت سلطنة عُمان، السبت، دخول القادمين من 7 دول إفريقية إلى السلطنة بسبب المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وقالت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في السلطنة، إنها قررت تعليق دخول القادمين من كل من جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

وأوضحت اللجنة أن القرار يسري على القادمين أيضا من أي دولة أخرى إن كانوا مروا بأي من هذه الدول السبع خلال الـ 14 يوما السابقة بدءا من صباح يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر.

شركات الأدوية تعدل اللقاحات لمواجهة السلالة الجديدة..

ومنذ تفشى السلالة الجديدة وتعمل شركات الأدوية على تعديل اللقاحات لمواجهة السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وقالت العديد من شركات الأدوية إنها تعمل على تكييف لقاحاتها في ضوء ظهور السلالة "أوميكرون".

إفريقيا: لا يوجد دليل علمي على خطورة المتحور الجديد

من جهته، قال وزير صحة جنوب إفريقيا "جو باهلا"، السبت، إنه لا يوجد دليل علمي على خطورة المتحور الجديد من كورونا.

وتابع المسؤول الإفريقي: “ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحور الجديد من كورونا غير مبررة"، مؤكدا أنه لا دليل علميا أن المتحور الجديد من كورونا سريع الانتشار أو خطير.