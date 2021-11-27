السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

روسيا: إصابة عاملين جراء انفجارات فى مصنع بمقاطعة «نيجنى نوفجورود»

انفجارات
انفجارات

أكدت وزارة الطوارئ الروسية وقوع إصابات جراء سلسلة انفجارات دوت، اليوم، في مصنع عسكري بمدينة دزيرجينسكي في مقاطعة نيجني نوفجورود، وسط روسيا.

وذكرت الوزارة- في بيان نقلته وسائل إعلام روسية- أن عدة انفجارات وقعت في المصنع الذي يحمل اسم القيادي الثوري "ياكوف سفيردلوف"، في أعقاب تفعيل نظام إنذار الحريق، وفقا للبيانات الأولية.

وأشارت الوزارة إلى أن حريقا اندلع داخل المصنع جراء الحادث، مضيفة أن النيران انتشرت على مساحة 900 متر مربع، وجارٍ العمل على إخمادها حاليا، لافتة إلى إمكانية وجود مواد متفجرة في المصنع، غير أن إدارة دزيرجينسكي، التي أكدت وقوع الحادث، أعلنت أنه ليس هناك أي خطر على سكان المدينة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في المقاطعة، أصيب عاملان على الأقل جراء الحادث.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المحتجزين في المستشفيات جراء حادث انفجار منجم الفحم بمنطقة كيمروفو إلى 58 شخصًا من بين 64 مصابًا.

وذكرت الخدمة الإعلامية لحكومة منطقة كيمروفو- حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "هناك حاليًا 58 شخصًا محتجزين في المستشفيات" لتلقي العلاج من جروح وإصابات مختلفة تكبدوها إثر الانفجار.

وأشارت الخدمة إلى أن إجمالي المصابين في الحادث يبلغ عددهم 64 شخصًا، فيما لقى 51 آخرين مصرعهم في الانفجار، ومن بين القتلى 5 من أفراد خدمات الإنقاذ والطوارئ.

ولفتت الوكالة إلى أنه حسب نتائج التحقيقات، فإن سبب الانفجار كان انتهاك إدارة المنجم لقواعد السلامة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات العاملين في المنجم، كما يعتقد المحققون أن هناك مفتشين اثنين قاما بالتصديق على بروتوكولات السلامة في المنجم دون زيارة المنجم فعليًا.

موسكو انفجار مصنع مقاطعة نيجني نوفجورود الطوارئ الروسية

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