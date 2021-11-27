برلماني يطالب الحكومة بإعلان الطوارئ لمواجهة متحور كورونا الجديد

حذر النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، من خطورة متحور فيروس كورونا الجديد والذي يعتبر أكثر انتشارًا، مؤكدًا أن هذا المتحور الفرعي شائعًا متزايد في جنوب أفريقيا، حيث أن هناك دلائل على نموه وقد يكون مرتفعًا خلال الأيام المقبلة.

وطالب هشام الجاهل، خلال البيان الصادر له، الحكومة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان مأمونية الوضع الصحي في مصر، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي فى جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة.

وشدد عضو مجلس النواب، على المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للفيروس مع ارتداء الكمامات والإسراع من تناول اللقاح، بحيث يكون محصن بنسبة كبير من الإصابة بإي فيروس أخر.

وأكد البرلماني، أن الدولة المصرية تعتبر من أولى الدولة التي انتصرت على موجات فيروس كورونا في الأونة الأخيرة، بدون خسارة كبيرة، ويأتي ذلك بسبب وعي المواطنين والتعاون مع الحكومة؛ حفاظًا على الوضع الاقتصادي في مصر، ولابد أن يتكاتف الجميع مرة أخري للعبور من هذه الأزمة إلى بر الأمان بأقل الخسائر.

وكان قد أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في بيان عاجل له، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا.

ويأتي ذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، أمس بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي أطلق عليه «أوميكرون»، واعتبرت المنظمة أنه من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاه هذا المتحور.

ومن أهم قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب افريقيا، و أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاه متحور كورونا، والدول المستهدفة بالإجراءات، هي جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني.