صناعة الشيوخ : «مستقبل مصر» سينجح فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتوطين التصنيع الزراعى

وجه النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بانجاز العديد من المشروعات القومية فى قطاع الزراعة، مشيدا بجميع المزايا التى يتمتع بها المشروع القومى الزراعة " مستقبل مصر "، مؤكداً أن هذا المشروع سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والصناعية لمصر فى مقدمتها سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وتوطين التصنيع الزراعى فى مصر ليتم تصدير منتجات زراعية مصر لمختلف اسواق العالم.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم، أنه يأتى فى مقدمة المكاسب لهذا المشروع قدرته على توفير منتجات زراعية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين ويسهم في توفير العملة الأجنبية بما يدعم الاقتصاد القومي للدولة، معرباً عن ثقته فى أن مشروع مستقبل مصر سوف يتيح العديد من الفرص الاستثمارية لقربه من موانئ التصدير والمطارات والمناطق الصناعية ومحاور رئيسية خاصة أنه ساهم في توفير المنتجات الزراعية للمواطنين خلال جائحة كورونا.

وأشاد النائب محمد المنزلاوى بنجاح الحكومة فى جعل هذا المشروع يستفيد من 3 خزانات للمياه الجوفية ووجود محطتي كهرباء بطاقة 250 ميجاوات اضافة الى أن مشروع مستقبل مصر يتمتع بالبنية الأساسية والإدارية للمشروع منظومة متكاملة للميكنة الزراعية والري ويحتوي على شبكة كهرباء داخلية بطول 200 كيلو متر ومزود بشبة طرق رئيسية وفرعية بطول 500 كيلو متر.

وأكد النائب محمد المنزلاوى أن هذا المشروع خلال السنوات القليلة القادمة سيكون واحداً من اهم المشروعات التى تتميز بتصدير منتجاتها لمختلف اسواق العالم بصفة عامة وللاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة نظراً للجودة الفائقة التى تتمتع بها منتجات هذا المشروع، مشيراً الى توقعه بان الصادرات الزراعية المصنعة المصرية سوف تحقق طفرة كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر.