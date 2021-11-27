لماذا تصدرت دنيا سمير غانم التريند؟

سبب تصدر الفنانة دنيا سمير غانم التريند اليوم وحصدت على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسباب تصدرها محرك البحث العالمي و أحدث ظهور لها عقب وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وآخر أعمالها الفنية.



سبب تصدر دنيا سمير غانم التريند اليوم

نشرت الفنانة دنيا غانم عبر ستور حسابها الشخصي على الانستجرام صورة تجمعها مع بعض صديقاتها في رحلة سفاري إلى مدينة الفيوم وعلقت عليها قائلة " مصرنا الحبيبة.. بلدنا يا أجمل بلد في العالم" وذلك في أول رحلة لها عقب وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز في نهاية شهر مايو الماضي متأثرين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث بدأت الفنانة تجاوز محنة وفاتهم والاندماج في الحياة الطبيعية مرة أخرى حيث صاحبها في الرحلة زوجها الإعلامي رامي رضوان حيث نشرت أيضاً صور تجمعها معه في وادي الريان ووادي الحيتان خلال رحلة السفاري.



ظهور دينا غانم عقب وفاة والديها

منذ وفاة والديها لم تظهر الفنانة دينا غانم خلال شهري إبريل ومايو الماضيين أي مناسبات إعلامية سواء 3 مرات فقط أولهما كان أثناء تكريم والديها في مهرجان المسرح حيث تسلمت الجائزة وثانيهما خلال دفن الفنانة سهير البابلي والثالثة خلال حفل السفاري التي جمعت بينها وبين زوجها في مدينة الفيوم حيث فضلت الفنانة قضاء أوقات حزنها على والديها في جو عائلي مع شقيقتها الفنانة أيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد بعيد عن الأضواء والظهور الاعلامي حيث كانا ينشرا دائما صور تجمعهم بوالديهما عبر حساباتها الشخصية ويطلبون الجمهور بالدعاء لهم.

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أحدث الأعمال الفنية للفنانة دينا غانم

سبب تصدر دنيا سمير غانم التريند اليوم السبت 27 نوفمبر و أحدث الأعمال الفنية لها من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني حيث لم تعلن عن مشاركتها في أي أعمال درامية جديدة خلال شهر رمضان المقبل 2022 حيث لا يكتمل مسلسل " في عالم موازي" الذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي بسبب مرض الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز