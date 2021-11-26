دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالديها وتطلب من الجمهور الدعاء

توجهت الفنانة دنيا سمير غانم، بالدعاء لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، حيث نشرت صورة لهما تدعو فيها لوالديها الراحلين بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "انستجرام".

ونشرت دنيا سمير غانم، اليوم الجمعة، صورة جديدة لوالديها، وعلقت عليها: "اللهم في يوم الجمعة ارحمهما يا رب وأسعدهما وأكرمهما بكرمك وعطائك ورحمتك، واجعلهما مطمئنين منعمين بجنتك.. الحمد لله رب العالمين، أسألكم الدعاء والفاتحة".

وفي وقتٍ سابق، هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، صُناع فيلم "فرق خبرة"، والذي يعد العمل الأخير لوالدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، قبل وفاتها منذ أشهر متأثرة بفيروس كورونا.

ونشرت دنيا بوستر من الفيلم لوالدتها دلال عبدالعزيز عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألف مبروك فيلم (فرق خبرة).. بالتوفيق يارب لكل صنَّاع الفيلم.. الله يرحمك يا أمي".

وقدم صنَّاع العمل، لمسة طيبة تجاه الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، من خلال إهداء الفيلم إلى روحها على تتر العمل الجديد الذي يُعد الأخير لها في مسيرتها الفنية، حيث توفت بعد الانتهاء من تصوير مشاهدها في العمل الشبابي الجديد.

«فرق خبرة» بطولة الراحلة دلال عبد العزيز، ومحمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمود البزاوي، وطه دسوقي، وتأليف وإخراج شريف نجيب.