«بقالى التموين» يطالبون بتوفير العدس على البطاقات التموينية

أكدت فاطمة عبد المقصود، عضو النقابة العامة لبقالين التموين بالقاهرة، أنه لم يتم توفير سلعة العدس على البطاقات التموينية من خلال مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة، حيث أنها من السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، ويتم السحب عليها في الموسم الشتوي، بجانب أنه لم يتم توفير سلعة الملح والفول المدمس.

وطالبت عضو النقابة العامة لبقالين التموين بالقاهرة، بتوفير سلعة العدس خلال الفتره الحالية؛ لأنه هو الموسم الذي يقبل عليه المواطنين باستلامه كسلع تموينية من ضمن 28 سلعه لمنظومة التموين الجديدة.

وأرجعت«عبدالمقصود»، أن البعض يردد أن عدم توفير سلعة العدس والملح حاليًا على البطاقات التموينية لعدم تمكن الموردين من توفيره؛ بسبب ارتفاعات أسعار السلع المستوردة من الخارج التي ارتفعت عالميًا على خلفية زيادة أسعار المحروقات والطاقة، بما أدى إلى زيادة تكلفة النقل والشحن والنولون، حيث يتم استيراد العدس من الخارج بالعملة الأجنبية.

وقالت عضو النقابة العامة لبقالين التموين، إن الشركة المصرية لتجارة الجملة قامت بالتركيز على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية التي يقبل عليها المواطنين بنسبة 80 في المئة، وهي سلع السكر والأرز والزيت التمويني وتليها سلع المكرونة والدقيق وغيرها.

وأضافت أن بقالي التموين يبدأون اليوم السبت صرف الاستعاضة الأولى لمقررات التموين لشهر ديسمبر المقبل، حيث يتم توفير هذه السلع استعدادًا لصرفها بداية من يوم الأربعاء المقبل للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية والتي ترتفع فيها عدد السلع إلى أكثر من 30 سلعة بدلًا من 28 سلعة للمستفيدين من أصحاب البطاقات يختار ما يناسبه من السلع.