السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس بورفؤاد: جولات الشباب فى المدينة بالدراجات الهوائية تنعش السياحة الداخلية

مارثون الدرجات
مارثون الدرجات

تشهد محافظات مصر على مدار الفترة الماضية، زيادة كبيرة فى راكبي الدراجات الهوائية فيما ظهر في شوارع مدينة بورفؤاد مجموعة من الشباب ينظمون جولات بشوارع ميادين المدينة عبر الدراجات الهوائية ويرتدون الخوذة المميزة للدراجين وفيستات عليها شعار (port said Cyclers ).

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مارثون الدرجات

وتابع اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد إحدى فعاليات هؤلاء الشباب فى جولة بشوارع مدينة بورفؤاد التاريخية وظهر الفريق الشبابي الذين يسعون لنشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية فى شوارع بورفؤاد، تحت إشراف الكابتن حسام حجازي مؤسس الفريق والدكتورة نرمين خالد، والكابتن محمود صديق والكابتن سالي الجباس والكابتن عمرو جمال والكابتن حسن محمد والكابتن ريم محمد والكابتن محمود ناصر ويقودون خط سير الجروب فى رحلات "الرايد" التى ينظموها مرة أسبوعيا.

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مارثون الدرجات

وقال الكابتن حسام حجازي مؤسس فريق "دراجو بورسعيد" بعد نشر الفكرة فى شوارع مدينة بورفؤاد، ارتفع عدد المشاركين معهم فى رحلات "الرايد" التي تنظم مرة أسبوعياً، حتى وصلوا اليوم لـ50 شاب وطفل إضافة إلى العنصر النسائي بأعمار مختلفة.

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مارثون الدرجات

وأضاف أن الفكرة العامة هي ممارسة الرياضة في شوارع مدينة بورفؤاد لكي يتعود الجيل الحالي من الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة، واختاروا رياضة الدراجات فهى ممتعة جداً ولعبة فردية ولا تحتاج وجود مجموعات، ويقومون بعمل 1 رايد أسبوعياً يوم الجمعة فى الثالثة عصراً ويتجمعون لكى يتحركوا فى شوارع مدينة بورفؤاد لأكثر من ساعتين، قائلاً: "أتمنى أن يعجب الجميع من أبناء مدينة بورفؤاد ومحافظة بورسعيد بتلك الفكرة وتشجيع الشباب والفتيات للمشاركة معهم فى تلك الرياضة المميزة".

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مارثون الدرجات

وأوضح أن تلك الرياضة تحمل متعة كبيرة لمن يتعود عليها فلا يوجد أجمل من ركوب الدراجة فى الهواء الطلق حيث تهب الرياح وتتغلغل فى الجسد بصورة مبهجة ومنعشة، مؤكداً أن ركوب الدراجات فى الهواء الطلق يختلف تماماً عن جميع الرياضات التى تتم داخل صالات الألعاب الرياضية.

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مارثون الدرجات

كما أكد اللواء محمد عامر على فخره واعتزازه بشباب المدينة وبفاعلية جميع المبادرات التي يقدمها الشباب لأبناء المدينة من خلال ممارسة الرياضة من جهة ومن جهة أخرى التعرف عن قرب على معالم مدينة بورفؤاد السياحية والتاريخية والذي يعود بالنفع في دعم مبادرة سياحة اليوم الواحد التي تشهدها المدينة خلال الفترة الحالية.

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مارثون الدرجات

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، قد أطلق المرحلة الأولى من المبادرة فى 8 يوليو الماضي، ولاقت إقبالاً كبيراً من الشباب، ومن المقرر أن تطرح الوزارة الأعداد المطلوبة من خلال عدة مراحل.

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مارثون الدرجات
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مارثون الدرجات
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مارثون الدرجات
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مارثون الدرجات
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