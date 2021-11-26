الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذي لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية

القاضي يناقش الموقف
القاضي يناقش الموقف التنفيذي لتقنين اوضاع الكنائس بالمنيا

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً، لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة والتي يبلغ عددها 307 كنيسة ومبنى خدمي على مستوى المحافظة .
جاء ذلك بحضور رؤساء مراكز ومدن المحافظة التسع، وعدداَ من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، وممثلي الكنائس والطوائف المسيحية بالمحافظة.
وأعلن المحافظ  خلال الأجتماع أنه تم صدور قرارات من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع 307 كنيسة، ومبني خدمي بمحافظة المنيا، وفقاً للقانون الصادر بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها.
وأكد المحافظ، أن المحافظة لا تدخر جهداً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشدداً على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ مع ممثلي الكنائس والطوائف ،الاشتراطات الجديدة لبناء دور العبادة، إلى جانب مناقشة عدد من المعوقات والمشكلات الخاصة ببعض دور العبادة، موجهاً بدراستها وتحديد المقترحات والحلول اللازمة لها على الفور.

محافظ المنيا الموقف التنفيذي لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية تقنين أوضاع 307 كنيسة ومبني خدمي اللواء اسامة القاضي

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