الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. انطلاق أولى حلقات حكاية «طعم الدنيا» من مسلسل «إلا أنا»

حكاية طعم الدنيا
حكاية طعم الدنيا

تنطلق أولى حلقات حدوتة “طعم الدنيا” التي تخوض بطولتها الفنانة إيمان العاصي ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا” غدًا السبت عبر شاشة قناة دي إم سي.

 

وتجسد إيمان العاصي دور “دنيا” وهى فتاة طموحة ولدت في ملجأ، لكنها كانت من الأوائل دائمًا بسبب طموحها وإصرارها على النجاح، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي شيق يناقش قضية مهمة تخص المرأة بين الطموح والنجاح والإصرار.

ويصور فريق العمل في منطقة المعادي ووسط البلد خلال الفترة الماضية، حيث تجمع المشاهد كلًا من “إسلام جمال وإيمان العاصي، وكمال أبورية”، ومن المفترض أن تنتقل إلى أماكن أخرى للتصوير خلال الأيام المقبلة.

طعم الدنيا حكاية طعم الدنيا مسلسل الا انا أولى حلقات إنطلاق ايمان العاصي

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وائل لطفي

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