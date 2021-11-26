«بوتين» يشيد بالدور الإيجابي لبلاده في تسوية الوضع بناجورنو كاراباخ

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بالدور الإيجابي لقوات حفظ السلام الروسية في تسوية الوضع بناجورنو كاراباخ.

وأعرب بوتين - في افتتاح اجتماع ثنائي مع الرئيس الأذربيجاني الهام علييف في سوتشي - عن أسفه لأن المشاكل لا تزال تظهر أحيانًا في ناجورنو كاراباخ والتي قد تسفر عن وقوع ضحايا.

وقال الرئيس الروسي: "لسوء الحظ، هناك مشاكل وحوادث. للأسف هناك ضحايا"، مشيرًا إلى أن هذه المحادثة حول تسوية الوضع في المنطقة يجب أن تستمر بشكل ثلاثي، وسينضم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إلينا قريبًا، وسنواصل هذا النقاش".

وتابع بوتين: "من الضروري مناقشة ما تم إنجازه بالفعل، وما الذي لا يزال يتعين على الجميع الوفاء به، لمنع حدوث أي شيء كهذا مرة أخرى، حتى يتم تهيئة الظروف للتخفيف من الوضع في المنطقة التي من شأنها أن تسمح للناس بالعيش في سلام".

وأشار إلى أن الاجتماع الثلاثي لرؤساء روسيا وأذربيجان وأرمينيا بشأن تسوية الوضع حول ناجورنو كاراباخ، سيكون محوريًا.

يُذكر أن منطقة ناجورنو-كاراباخ، اندلعت فيها اشتباكات منذ يوم 27 سبتمبر 2020، بين أذربيجان وأرمينيا ضمن نزاع البلدين على تلك المنطقة، وفي 9 نوفمبر 2020 وقع رؤوساء أذربيجان وأرمينيا وروسيا بيانًا مشتركًا لإيقاف إطلاق النار بشكل كامل في المنطقة وتوقف تقدم قوات أذربيجان وأرمينيا وتدخل قوات حفظ السلام الروسية على خط الاشتباك.