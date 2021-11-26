"المشهد".. وبناء الوعي

لقد بات الإعلام في أشكاله الجديدة يعتمد على إنتاج محتوى مصدره في الكثير من الأحيان الجمهور بغض النظر عن الوسيلة التي يُنشر فيها وأصبحت وسائل التواصل الإجتماعي رافدًا من روافد الإعلام المحترف التقليدي الذي يواجه تحديات ومخاطر جسيمة تهدد مستقبله أمام إنتشار منصات ذلك الغول المسيطر مثل انحسار مشاهدة وسائل الإعلام التقليدية مقابل تفاعل الجمهور غير المحترف في ميدان الإعلام مع هذه المنصات الجديدة التي تُستخدم بوفرة دون الوعي الإعلامي الکافي لتدفقها برعونة.

وفي عالم تتبدل وتتلون فيه مشاهد التغيير المتسارع، نعيش في مواجهة الكثير من التحديات المؤثرة على عقول وأفئدة شبابنا، وهم يتابعون ما يحدث محليًا وإقليميًا وعالميًا، فقد بات الهاتف المحمول يمثل وكالة أنباء يقوم حامله بتحرير موادها ومحتواها الإعلامي ويستقبل عليها كذلك كل أخبار الدنيا، ولم تعد تلك الممارسة قاصرة على كتابة الخبر أو التعليق على الأحداث، بل وصل الأمر حد تمكين المواطن الإعلامي من امتلاك قناة تليفزيونية خاصة على اليوتيوب يقدم من خلالها ما يرى من فكر ومواد ومع تحقيق أرقام كبيرة في أعداد المتابعين له، يمكن أن تصبح القناة مصدر دخل مادي لصاحبها.. وفي النهاية تشكل كل تلك الوسائط مصادر للخطورة لو لم يكن هناك الوعي الإعلامي الكافي لدى ممارسي الاستفادة منها أو من يكتفون بتلقي رسائلها.

ولعل تنمية الوعي السياسي والثقافي لدى شبابنا هو الأمر الأهم في ظل هذا الكم من التحديات التي يشهدها العالم والوطن العزيز في تلك المرحلة، والتي نخطو فيها بكل حماس نحو دنيا وعالم الجمهورية الجديدة، والتي تتسابق فيها كل أجهزة الدولة ومؤسساتها لاستكمال إعادة بناء وطن، والأهم بناء مواطن تلك الجمهورية.

وفي هذا الصدد، أرى أهمية الإشادة بكل جهد إعلامي يحاول المساهمة في تنمية الوعي الجماهيري، ولعل من أهمها في الفترة الأخيرة، ما يبذله صناع برنامج "المشهد" الذي يتشارك في تقديمه الإعلامي "نشأت الديهي" وزميله الإعلامي "عمرو عبدالحميد" على هواء فضائية "TEN"، والذي يمثل بداية جادة ومفيدة لتطوير البرامج السياسية الداعمة لجهود تنوير الرأي العام، وهو من نوعية "برامج الندوة" أو الصالون الثقافي، والتي تعتمد على استضافة عدد من الضيوف يعكسون أكثر من وجهة نظر لتغطية أبعاد قضية الحلقة.. وهي نوعية من البرامج ليست بالحديثة، ولكن أسعدني توافر العناصر الإيجابية والمهنية التالية:

- مهنية وجدية وحرفية ووعي وثقافة مقدمي البرنامج ومراعاتهما التوزيع المتوازن للوقت بين المتحدثين.

- الاختيارات الرائعة لضيوف كل حلقة بما يتناسب مع موضوع الحلقة والحرص على ضرورة تنوع الخبرات.

- الاختيار الموفق للدكتور عبدالمنعم سعيد كضيف ثابت لعظيم خبراته الأكاديمية والبحثية والمهنية والإعلامية ورشاقة وموضوعية تناوله الجذاب لزوايا عرض القضايا بما يستحق لقب "كبير المجلس".

- كانت المفاجأة عبر متابعة ما أذيع من حلقات استضافة خبراء وأهل فكر لأول مرة على قدر رائع من الخبرة (وجوه غير مُستهلكة إعلاميًا) مما يكشف عن إخلاص ومهنية الإعداد.

- الإعداد الجيد لإدارة الحوار والتطرق لأهم جوانب قضايا الحلقات.

لقد تابعت الحلقة الأخيرة حول الرؤى الداعمة لتنمية العلاقات المصرية الأفريقية، وهي مثل رائع لدور الإعلام المأمول لتجاوز الموجود البليد من اجتهادات إعلامية بذلت وتبذل في هذا الصدد، فقد كان اختيار الضيوف وتنوع خبراتهم ومواقعهم أمر رائع في تحقيق التغطية الشاملة باستثناء غياب ممثلي القوى الناعمة مثل المؤسسات الدينية والرياضية، حيث كان يمكن تناول دور مؤسسات أفريقية في مجال تلك القوى الناعمة (الأزهر والكنيسة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم وغيرها).. ولكن ما طرحه الضيوف من رؤى وتطلعات وطنية صادقة للصالح الوطني والأفريقي ينبه لأهمية فتح صفحات وإتاحة مساحات للحوار الموضوعي للتوعية وبعث استضاءات للتنوير من شأنها دعم جهود الدولة في بناء الوعي العام لدى الجماهير بشكل عام وشبابنا بشكل خاص.

وإن كانت ثمة سلبيات، فهي تتعلق بحالة فقر إنتاجي لا يتناسب مع قيمة وقدر برنامج أسبوعي بهذه الأهمية (ديكور وخلفيات متواضعة)، فضلًا عن افتقار لوجود تقارير تقدم مادة علمية وإعلامية مشمولة باستطلاعات للرأي ونظرات تاريخية وبحثية للحلقة بقدر أروع مما صاحب الحلقات التي تم بثها، وعبر فواصل الانتقال من زاوية إلى أخرى خلال زمن الحلقة.

ومع ذلك، البرنامج يستحق الإشادة والتنبيه لنجاحاته، والامتنان لأسرة انتاجه وإدارته، فلم نتابع عبر حلقاته خيابات صراع الديكة الرذيلة، وإنما بناء حديث كل ضيف على ما قدم من سبقه، وحتى الاختلاف لم يكن قابلًا للتصعيد المُهدر لوقت المشاهد، بل لتحقيق الإفادة من التنوع وابتكار حلول أثمرتها تلك الحالة من الاختلاف حتى لا يصل الحضور إلى مناطق الخلاف السلبية المنفرة الكريهة.