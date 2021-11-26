تطهير أكثر من ألف كيلو متر من شبكات صرف الصحى بسوهاج ميكانيكيًا

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إنه جار أعمال التطهير الميكانيكي واليدوي لجميع شبكات الصرف الصحي التي تبلغ أطوالها 1120 كيلو مترا بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحي.

ولفت إلى أنه جار تطهير 90 كيلو متر شبكات صرف صحى بمركز طما و 139 كيلو متر شبكات بمركز طهطا و 93 كيلو متر شبكات بمركز جهينة و 136 كيلو متر شبكات بمركز المراغة، هذا بالإضافة إلى 278.6 كيلو متر شبكات بمركز سوهاج و206 كيلو مترات شبكات بمركز اخميم وحى الكوثر و 107 كيلو مترات شبكات بمركز جرجا و 70.4 كيلو متر شبكات بمركز البلينا.

وأوضح م. محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحي، أنه تتم أعمال التطهير باستخدام المعدات ومنها الفاكيوم والنافوري، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكات، والحفاظ على عمرها الافتراضي وضمان وصول مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات رفع الصرف الصحي وإزالة جميع الرواسب بشبكات الصرف الصحي؛ لمنع وتقليل طفح الصرف الصحي بالطرق، وأنه تبلغ تكلفة الصيانة السنوية لشبكات الصرف الصحي 15 مليون جنيه.

كما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم تجديد الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" لمحطة مياه المراغة جهينة السطحية للمرة الخامسة، وكذلك محطة مياه المنشأة السطحية للمرة الثانية، وذلك بعد تفقد المفتشين المعتمدين، وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع المراحل الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة.

وأشار م. حسام الدين طه، مدير إدارة التنمية الفنية المستدامة أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات والتي تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريًا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة، والتي تتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دورياً، هذا بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة، والتي تتمثل في صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريًا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية والتي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتأمين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة، كما تشمل هذه المعايير أيضاً الموارد البشرية، والتي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

الجدير بالذكر، أن محطة مياه المراغة جهينة تبلغ طاقتها التصميمية 68 ألف متر مكعب لكل يوم وتغذي 800 ألف نسمة في مركز المراغة وقراها و 500 ألف نسمة في جهينة وقراها، كما تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه المنشاة السطحية 34 ألف متر مكعب لكل يوم، وتغذي 480 ألف نسمة في مركز المنشأة وقراها.